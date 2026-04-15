Ángel Cotán 15 ABR 2026 - 23:17h.

La doble amarilla del galo condenó a su equipo

Uno por uno del Real Madrid ante el Bayern en la vuelta de cuartos de Champions: aprobados y suspensos

Compartir







Una decisión que va a traer cola. El Real Madrid cayó eliminado de la UEFA Champions League en los cuartos de final. Los de Álvaro Arbeloa, tras una vibrante primera mitad, estuvieron a escasos minutos de forzar la prórroga en el Allianz Arena. El técnico apenas tocó al equipo y solo incluyó a Eduardo Camavinga desde el banquillo. Hasta que llegó su expulsión.

En el minuto 86 de partido, el centrocampista gala trató de retener mínimamente el balón para impedir el reinicio rápido del juego. Una acción que ocurre en cada encuentro y que rara vez es castigada. Mucho menos bajo el gran foco de la Champions. Aunque Slavko Vincic sí lo hizo.

El trencilla principal del encuentro mostró la segunda cartulina amarilla a Camavinga y el Real Madrid se quedaba con diez jugadores por una acción muy tonta. Doce minutos antes, el mediocentro vio la primera de las dos amonestaciones.

PUEDE INTERESARTE Alineaciones confirmadas de Bayern de Múnich y Real Madrid hoy, vuelta de cuartos de Champions League

Los expertos arbitrales valoran la expulsión a Eduardo Camavinga

La acción, que ya da la vuelta al mundo, ha sido valorada por expertos arbitrales como Mateu Lahoz durante la retransmisión de Movistar Plus, Mr. Asubío o Pável Fernández. El que fuera árbitro internacional no ocultó el error de principiante de Camavinga, pero sostuvo en directo que probablemente el colegiado no recordaba que ya tenía una amonestación.

En esa línea gira también la línea de Mr. Asubío. El colaborador de esta casa no tiene dudas: "Lo de Camavinga llevándose el balón, sobra, y más si le advirtió previamente, y todavía más, con tarjeta previa. Se la juega. Lo que no debe suceder, es que a este nivel, le muestre la segunda amarilla y no sea consciente Vincic de que tenía una. Si fuese realmente consciente que era la 2ª, dudo mucho que se la mostrase".

PUEDE INTERESARTE Los cinco apercibidos titulares del Real Madrid que podrían perderse una hipotética ida de semifinales

Por último, Pável Fernández añadió lo siguiente: "Retrasar la reanudación del juego cuando tienes una amarilla es completamente innecesario. Dicho lo cual, se la podría haber ahorrado el esloveno perfectamente".