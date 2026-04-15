Vídeo: El error garrafal de Neuer y el golazo de Arda Guler a los cuarenta segundos

Ángel Cotán 15 ABR 2026 - 21:11h.

No se había cumplido el minuto de partido

Alineaciones confirmadas de Bayern de Múnich y Real Madrid hoy, vuelta de cuartos de Champions League

Compartir







El fútbol nunca deja de sorprendernos. La afición del Bayern de Múnich ingresó en el Allianz Arena hasta una hora antes del inicio del encuentro, y pese al infierno germano, el Real Madrid tan solo necesitó cuarenta segundos para asestar el primer golpe. Un error descomunal de Manuel Neuer, que cedió la posesión a Arda Guler, fue aprovechado a la perfección por el centrocampista blanco.

El veterano guardameta recibió una tímida presión por parte de Vinicius Junior. Alejado de las inmediaciones de su área, como viene acostumbrando a lo largo de toda su carrera, Manuel Neuer recibió el balón y abrió con un pase raso al costado derecho. El lío ya estaba montado.

PUEDE INTERESARTE Los cinco apercibidos titulares del Real Madrid que podrían perderse una hipotética ida de semifinales

El error de Manuel Neuer y el gol de Arda Guler

Arda Guler se activó muy rápido y de primeras apostó por un bello golpeo desde lejana distancia para inagurar el luminoso bávaro a los cuarenta segundos de partido. En el Bayern no podían creerse el inicio de partido que había provocado su experimentado guardameta con un error impropio de su talla, pero que viene protagonizando en los últimos meses.

La otra cara de la moneda, la madridista. Los jugadores blancos corrieron a abrazarse al centrocampista turco pues, en menos de un minuto, había conseguido igualar momentáneamente una eliminatoria que se complicó con el resultado del Santiago Bernabéu.

PUEDE INTERESARTE Por qué al Betis le conviene que el Real Madrid remonte al Bayern Múnich en Champions

Eso sí, la alegría duró poco en el Real Madrid. Cinco minutos más tarde, el Bayern de Múnich igualaba el marcador de la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League gracias un desajuste defensivo visitante. Entre Lunin y Alexander-Arnold protagonizaron una estéril defensa del área que fue aprovechada a la perfección por Pavlovic. El duelo, como prometía en la previa, no decepcionó desde el principio a los miles de asistentes en el impresionante Allianz Arena de Múnich.