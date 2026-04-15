Diego Páez de Roque 15 ABR 2026 - 17:30h.

El Real Madrid deberá tener cuidado con las tarjetas amarillas

Arbeloa responde a Kompany, al sustituto de Tchouaméni y a la baza del Madrid: "Con el escudo o sobre él"

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El Real Madrid está ante su mayor desafío en la temporada 2025/26. Eliminado de la Copa del Rey y con LALIGA EA Sports cada vez más complicada, a los de Álvaro Arbeloa solo les queda centrarse en la Champions League.

Esta noche, el conjunto blanco deberá remontar al Bayern de Múnich en el Allianz Arena si quiere avanzar a las semifinales de la competición europea. Una papeleta complicada teniendo en cuenta el partido de ida, donde los alemanes se impusieron por 1-2 en el Bernabéu.

Además, a la dificultad que ya conlleva el encuentro hay que sumar las bajas con las que cuenta Álvaro Arbeloa. Para el encuentro de esta noche, el técnico de Salamanca no podrá contar con Aurelien Tchouaméni, por acumulación de tarjetas, Raúl Asencio, por indisposición, y las bajas ya conocidas de Thibaut Courtois y Rodrygo Goes por lesión.

Los apercibidos del Real Madrid contra el Bayern de Múnich

Sin embargo, el equipo blanco no solo tendrá que ir con todo a Múnich para remontar el partido, sino que deberán de tener un ojo puesto en las tarjetas amarillas. En la Champions League, la acumulación de tarjetas amarillas no se limpian hasta la ronda de semifinales. Es decir, si algunos de los apercibidos ve la tarjeta amarilla esta noche, se perderán el duelo de ida de semifinales.

En la línea defensiva, Álvaro Arbeloa podría perder a dos habituales titulares, aunque hoy atraviesan horas bajas. Dean Huijsen, que hoy no apunta a ser titular, y Álvaro Carreras, que podría empezar en el banquillo por Ferland Mendy, están apercibidos de sanción y podrían perderse una hipotética ida de semifinales.

Pero la parte más preocupante llega en la zona ofensiva. El Real Madrid cuenta con tres estrellas destacadas, el centrocampista Jude Bellingham y la delantera titular formada por Vinicius Jr y Kylian Mbappé. Todos ellos están apercibidos de sanción, por lo que si ven una tarjeta amarilla y el Real Madrid se clasifica, serían bajas muy sensibles para Álvaro Arbeloa en un hipotético enfrentamiento contra el París Saint-Germain de Luis Enrique.