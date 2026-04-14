Arbeloa responde a Kompany, al sustituto de Tchouaméni y a la baza del Madrid: "Con el escudo o sobre él"

Ángel Cotán 14 ABR 2026 - 18:46h.

El técnico madridista apuesta por el peso del escudo

Los fans del Bayern tienen claro lo que va a pasar contra el Real Madrid

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Álvaro Arbeloa confía en el Real Madrid. El técnico compareció este martes en sala de prensa tras hacer pública la convocatoria para el duelo decisivo en tierras germanas. En su comparecencia ante los medios, el preparador salmantino respondió a nombres propios y valoró las opciones de eliminar al Bayern de Múnich pese al resultado adverso de la ida de cuartos de final.

El entrenador madridista comenzó con un discurso ambicioso: "Con muchas ganas, con las mismas que todo el madridismo. Convencidos de que podemos hacerlo, de lo que traemos con nosotros, y bueno, preparados para un buen partido".

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Las palabras de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid

El peso del escudo. "Primero porque somos el Real Madrid. Si algún equipo viene a este estadio pensando que puede remontar, somos nosotros. Con jugadores que en la ida no estuvieron al cien por cien y mañana podrán estar. Volveremos con nuestro escudo... o sobre él".

El sustituto de Tchouaméni. "Tenemos muchas opciones y jugadores donde Tchouaméni. Y no solo uno, Camavinga, Ceballos, Valverde... de verdad que estoy muy tranquilo. Sé el once que voy a sacar mañana, me da muchísima confianza. Los once que empiezan no serán los once que acaben y estoy con mucha confianza sintiéndome privilegiado de la plantilla que tengo".

Cabeza, corazón y cojones, de Carlos Alcaraz. "Con todo. Creo que es un partido que tenemos que estar a un gran nivel mental, físico, emocional... a un nivel muy muy grande. Si fallamos en un aspecto, va a ser difícil. No nos vale estar al 99%.".

La remontada... ¿un milagro? "No creo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día ganamos no hubiese sido ninguna locura. Su portero fue el MVP. Y como acabo de decir: seguro que tenemos que hacer un gran partido. Nadie que conoce al Madrid dirá que ganar aquí sea un milagro".

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El miedo al Madrid. "Ellos también son un gran equipo, es uno de los que pueden mirarnos a los ojos por historia. No sé si una final anticipada, pero sí un partido grandísimo. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros".

El ambiente en el Allianz. "Hemos jugado muchas veces aquí. Yo lo he hecho, los jugadores también han venido jugando aquí en este gran estadio con ese gran ambiente. Los jugadores del Real Madrid se sienten a gusto en estos ambientes. También hay que disfrutarlo".

Las palabras de Kompany sobre historias a las que aferrarse. "No sé cuántos equipos pueden decir que han ganado 15 veces la Copa de Europa. El entrenador, club y jugadores creen. Todo el mundo cree, sabemos lo complicado que es, pero lo que puedo decir que el Real Madrid va a dar lo mejor de nosotros mismos, y con eso, creo que vamos a ganar".