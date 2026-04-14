Los fans del Bayern tienen claro lo que va a pasar contra el Real Madrid

Saray Calzada 14 ABR 2026 - 16:02h.

ElDesmarque ha salido a las calles de Múnich para ver qué opinan los alemanes sobre las posibilidades de remontada del Madrid

Compartir







El Bayern de Múnich sacó una ligera ventaja en el enfrentamiento contra el Real Madrid en el Bernabéu. Ahora los alemanes se enfrentan en la vuelta contra los blancos en el Allianz Arena y si alguien puede remontar una eliminatoria es este equipo por su historia. ElDesmarque ha salido a las calles alemanas para ver si ellos temen o no un resultado favorable para los de Álvaro Arbeloa.

Los aficionados alemanes no ven peligro en los blancos y tienen claro lo que va a suceder por muchos motivos. Mejor equipo, mejor portero y mejor Neuer que Lunin. Pincha en el vídeo superior para ver qué opinan.

De los últimos enfrentamientos entre los dos equipos, este quizás es donde la balanza está más desequilibrada. El Real Madrid llega sumido en las dudas de resultados y juego. Desde hace meses no se sabe muy bien a qué juega. Se han visto durante la temporada algunos chispazos, pero ni regularidad ni poderse ganar la confianza de los aficionados. Lo único a lo que se pueden agarrar es que el resultado es corto y que si alguien puede tirar de gesta en Europa eso son ellos, pero hay mucho escepticismo.

PUEDE INTERESARTE Por qué Raúl Asencio no ha sido convocado para la vuelta contra el Bayern de Múnich

El momento de Kompany

El Bayern es una apisonadora en la Bundesliga y Kompany parece poco a poco más asentado en el banquillo, aunque esta eliminatoria ante el Madrid le daría algo que todavía no tiene. Su llegada al club bávaro estuvo marcada por unas críticas cimentadas en su inexperiencia. Casi dos cursos después camina firme hacia un triplete con una posible víctima en el horizonte: el Real Madrid.

El técnico belga, que acaba de cumplir 40 años, no llegó con el currículo blindado. Había dirigido al Anderlecht durante tres cursos y al Burnley durante dos, con un ascenso a la Premier League como principal aval y un descenso posterior como aviso. Ese era el equipaje. Y aun así, el Bayern pagó 10 millones por él. No por lo que era, sino por lo que intuía.

El contexto tampoco ayudaba. El verano de 2024 dejó un Bayern herido: sin títulos por primera vez desde 2011/12, superado en la Bundesliga por el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, eliminado en Copa por el modesto Saarbrücken, subcampeón de la Supercopa ante el Leipzig y fuera de la Champions tras caer en semifinales frente al Real Madrid. Salió Thomas Tuchel y entró Kompany entre el escepticismo general.

En su primera temporada consiguió un título que le hizo ganarse al menos la oportunidad de seguir y esta segunda vuelve a demostrar que su equipo puede medirse a cualquiera en Europa. Solo el Madrid decidirá si está a la altura.