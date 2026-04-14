Por qué Raúl Asencio no ha sido convocado para la vuelta contra el Bayern de Múnich

Saray Calzada 14 ABR 2026 - 11:01h.

Asencio ha sido la sorpresa en la convocatoria del Madrid por su ausencia

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El Real Madrid ha viajado a Múnich con todo lo disponible. Ya se sabían que las bajas confirmadas iban a ser Thibaut Coirtois y Rodrygo y a estos se les ha sumado una de última hora: la de Raúl Asencio. El central no está entrando mucho en los planes de Álvaro Arbeloa en los últimos tiempos y su ausencia en la lista de convocados sorprendía porque en principio no estaba lesionado.

Pero sí que hay un motivo médico para que este no esté entre los elegidos para disputar el encuentro de vuelta de los cuartos de la Champions League contra el Bayern de Múnich. Al parecer en las últimas horas ha sufrido algunos mareos y el club lo atribuye a que podría tener gastroenteritis, según ha desvelado 'The Athletic'.

En principio esto no altera los planes de Álvaro Arbeloa. El central no iba a ser de los titulares. Con Militao ya recuperado y Rüdiger siendo ese punto de experiencia apuntan a la titularidad en el once blanco. Asencio en las últimas semanas ha perdido el protagonismo que tenía en el equipo.

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Asencio pierde protagonismo

El partido ante el Girona jugó titular, pero anterior a este encuentro hay que remontarse al seis de marzo contra el Celta. No ha jugado en los últimos tres partidos de Champions. En algunos medios como el 'Marca' han apuntando que todo se debía a una desavenencia que tuvo con Álvaro Arbeloa. Le recriminó que no estuviera en el once ante el City y esto no gustó nada al entrenador que le dijo que hasta que no pidiera disculpas al vestuario no volvería a jugar.

Tras el último parón de selecciones se produjo y fue entonces cuando Asencio regresó a una convocatoria con el Real Madrid tras varias ausencia. Disputó todo el partido ante el Girona y ahora de nuevo marca una ausencia en una eliminatoria clave para el conjunto blanco.