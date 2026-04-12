Los motivos por los que Jude Bellingham se la juega en el Bayern-Real Madrid

Joaquín Anduro 12 ABR 2026 - 22:22h.

Jude Bellingham necesita dar un golpe encima de la mesa

La mirada de Florentino Pérez a Bellingham antes del Real Madrid-Girona

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El Real Madrid se juega prácticamente lo que queda de temporada este miércoles en el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League contra el Bayern en Múnich y la misión de remontar el 1-2 del Santiago Bernabéu el pasado martes. Uno de los futbolistas que estará bajo la lupa en dicho encuentro en Baviera es Jude Bellingham que, pese a haber regresado recientemente de una lesión, está en el punto de mira del madridismo.

El inglés está cuajando su peor temporada de las tres que suma en el club merengue, sumando a sus malas sensaciones físicas a los números, donde ha bajado drásticamente. De los 23 goles y 13 asistencias de la 23/24 y los 15 y 15 de la 24/25, ha bajado en esta campaña a los seis tantos y cuatro pases de gol sin sumar una aportación directa desde su diana al Mónaco en enero.

Este ha sido su único gol en 2026 y, además, tuvo 'miga' al celebrar el tanto Jude Bellingham simulando que bebía una botella respondiendo a las acusaciones que se han disparado en redes sociales durante la presente campaña. Sin entrar en su vida privada, el futbolista inglés no terminar de encontrar las mejores sensaciones sobre el terreno de juego y llega al duelo de Múnich con una oportunidad perfecta para dar un golpe encima de la mesa.

Tras superar la lesión en el muslo que le ha tenido nueve partidos fuera de los planes de Arbeloa, Jude Bellingham suma ya cuatro encuentros y, ante el Girona, fue por primera vez titular. Allí fue de más a menos acusando el cansancio y quedando señalado en el tanto de Thomas Lemar por no recuperar a tiempo la posición para cerrar la frontal.

En el Bayern-Real Madrid, Jude Bellingham aspira a ocupar un puesto entre los cuatro centrocampistas con los que ha jugado habitualmente Álvaro Arbeloa y con la complicación añadida de la sanción de Aurélien Tchouaméni. Si está al 100% físicamente, con cinco días de espacio desde el partido ante el Girona, el de Stourbridge podría formar junto a Fede Valverde y Thiago Pitarch con la duda entre Eduardo Camavinga y Arda Güler por las últimas malas actuaciones del francés.

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Álvaro Arbeloa deja clara su confianza en Jude Bellingham

El que sí confía en Jude Bellingham es Álvaro Arbeloa después de las palabras que le dedicó en la rueda de prensa del Santiago Bernabéu tras el Real Madrid-Girona: "Vamos a ver el miércoles pero, sí, creo que hemos visto a Bellingham con buenas sensaciones: ágil, con confianza... Normal que arrastrara bastante cansancio como es lógico después de tanto tiempo parado".

"Este es el primer partido que iniciaba de titular pero creo que le ha venido muy bien para coger ritmo y sensaciones y seguir con las sensaciones con las que acabó el martes pasado y tenemos que estar muy contentos con su partido y todo lo que nos da al equipo. Sí que creo que ha sido positivo para él", finalizó el técnico salmantino defendiendo al jugador británico.