Jorge Morán 30 MAR 2026 - 15:02h.

Thomas Tuchel no quiere tener prisa con el jugador del Real Madrid

La intrahistoria de la lesión del hombro de Jude Bellingham y su verdadero origen

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El Real Madrid comienza poco a poco a recuperar a varios de sus efectivos de cara al importante tramo que resta de temporada. Mientras a Kylian Mbappé se le ve cada vez mejor, disputando ya algunos minutos tanto con Francia como con el club blanco, hay otros que se mantienen entre algodones. Este es el caso de un Jude Bellingham que, aunque fue convocado con Inglaterra, no disputará ni un minuto en este parón de selecciones.

La llamada de Thomas Tuchel a Bellingham no gustó nada entre los aficionados merengues. Aunque el inglés disputó 16 minutos en el derbi ante el Atlético, el centrocampista llevaba casi dos meses sin jugar, lo que preocupaba por una posible recaída. Pues bien, en Inglaterra tampoco quieren correr riesgos de cara al Mundial y han tomado la decisión de dejarle fuera de los dos partidos que van a disputar en este parón.

Lo confirmó el propio Thomas Tuchel, quién no le hizo jugar contra Uruguay y hará lo mismo en el amistoso ante Japón. "No correremos riesgos con Jude porque viene de una lesión muscular y nunca sabes qué puede pasar", dijo el seleccionador inglés en rueda de prensa. Después de su rotura fibrilar en el semitendinoso (isquiotibiales), Bellingham no estuvo ni sentado en el banquillo de su selección y parece que esto se volverá a repetir este martes.

Protección a los jugadores del Real Madrid

Esta decisión con Jude Bellingham también se ha visto en otra selección como la francesa. Durante este parón, Thomas Tuchel también convocó a dos futbolistas del Real Madrid que no se encuentran en su mejor momento físico. Y estos son Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga.

El delantero del Real Madrid sí salió de titular en el partido ante Brasil, pero con Colombia la cosa fue muy distinta y se quedó en el banquillo, jugando tan sólo 16 minutos. En el caso del centrocampista, el francés no ha disputado ni un sólo minuto durante este parón y mientras unos apuntan a una decisión deportiva, otros aseguran que tan sólo quiere protegerlo de cara al tramo que resta de temporada.