La intrahistoria de la lesión del hombro de Jude Bellingham y su verdadero origen

Saray Calzada 25 MAR 2026 - 17:05h.

Jude Bellingham ha contando en un vídeo en YouTube cómo fue todo su proceso del hombro

El preocupante historial de lesiones en el Real Madrid: tres temporadas marcadas por bajas de gravedad

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En el universo Real Madrid se habla en las últimas horas mucho de las lesiones. La de Kylian Mbappé y la rodilla ha disparado un sinfín de rumores. Una de las lesiones de las que más se habló hace unos meses también fue la de Jude Bellingham. El inglés se lesionó en la primera temporada del hombro y siguió otra más jugando con protecciones. Al final el pasado verano se operó finalmente. El jugador ha ido retrasando la cirugía porque sabía que pasar por quirófano le iba a tener fuera varios meses.

Jude Bellingham ha subido un vídeo a sus redes sociales en donde cuenta todo el proceso por el que ha pasado con el hombro. Asegura que todo el mundo tiene en mente esa jugada contra el Rayo Vallecano en la primera temporada contra el Real Madrid, pero que venía ya resentido del final del curso anterior cuando era jugador del Borussia Dortmund.

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Jude Bellingham y su calvario con el hombro

Como estaba haciendo un buen año y no quería cortar su buen momento con el Madrid en esa primera temporada por lo que decidió optar por ese tratamiento conservador. Al inicio del siguiente curso, Jude Bellingham decidió probar sin protección para jugar, pero rápido se dio cuenta que no podía hacerlo.

También desvela que esa protección en el hombro durante tanto tiempo le llevó a tener otros problemas en la espalda. Algo que provocó que decidiera que al final de la temporada iba a pasar por quirófano. Al final del Mundial de Clubes, el inglés se operó del hombro y estuvo varias semanas fuera. A mediados de septiembre regresó y al menos ese problema pudo dejarlo atrás, aunque a comienzo del 2026 sufrió una lesión muscular que le ha llevado a estar más de 40 días fuera.

Fue en esa primera temporada cuando se vio el mejor nivel del inglés. Las lesiones posteriormente le han lastrado.