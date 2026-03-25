El centrocampista del Real Madrid ha perdido 40 millones de valor esta temporada

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Jude Bellingham no atraviesa su mejor momento en el Real Madrid. Una lesión en el muslo le ha tenido fuera de combate durante el último mes y medio de competición, coincidiendo además con la buena dinámica de resultados del equipo de Álvaro Arbeloa. El inglés ya está de vuelta y deberá encontrar ahora su sitio en el once inicial en medio de una temporada en la que su rendimiento ha estado más que cuestionado. Y eso se ha traducido, a su vez, en un pérdida de valor de mercado.

Y es que Bellingham ha sido uno de los futbolistas que más valor ha perdido en la última actualización de Transfermarkt. Su última baja es de 20 millones de euros, pero es que antes estuvo precedida de otra bajada de otros 20 millones. En junio de 2025, su valor alcanzaba los 180 millones de euros. Ahora, se ha devaluado hasta los 140 millones, según mencionado el portal.

El inglés llegó a ser el tercer futbolista más valiosos de LaLiga EA Sports a principio de curso, sólo por detrás de Lamine Yamal y Mbappé, valorados en 200 millones de euros cada uno. Ahora, esa bajada de 40 millones en sólo nueve meses le relega a la quinta posición del torneo liguero, adelantado también por Pedri y Vinicius, con 150 millones cada uno.

Los números de Jude Bellingham y su bajón en el Real Madrid

Cabe recordar que Jude es el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, pues su precio alcanzó los 127 millones de euros, según señala el mismo portal, que le coloca por encima de futbolistas como Eden Hazard (120 millones) o Gareth Bale (101 millones).

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Aterrizó en el Santiago Bernabéu en verano de 2023 procedente del Borussia Dortmund y su primera temporada, marcada sobre todo por un inicio estelar, fue sobresaliente en cuanto a números: 23 goles y 13 asistencias.

Por contra, su rendimiento ha ido cayendo a lo largo de los meses. Acabó el pasado curso con 15 goles y 15 asistencias, cifras bastante notables, pero esta temporada sólo suma seis goles y cuatro asistencias, condicionado por una lesión de hombro a principio de temporada y una lesión muscular en el último mes y medio. El inglés, a lo largo del presente curso, ha sido foco de críticas de la propia afición del Real Madrid, protagonista además de algunas de las pitadas más importantes de la hinchada blanca.

En términos futbolísticos, su capacidad goleadora choca con la dificultad que presenta a la hora de generar juego desde el centro del campo. Un centrocampista llegador, pero poco dominador del esférico y con dificultad para conducir y romper líneas. Todo esto se ha traducido, en definitiva, en una pérdida de valor de 40 millones en estos nueve meses. Y ahora, de vuelta ya tras lesión, deberá encontrar su sitio en el equipo de Arbeloa.