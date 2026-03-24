Miguel Casado 24 MAR 2026 - 17:13h.

Los blancos deberán buscar otra opción para su defensa

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Ante la más que posible salida de David Alaba este verano, la incertidumbre con Rüdiger y el nivel de vuelta de Eder Militao tras su tercera lesión de larga duración, el Real Madrid reforzará este próximo verano su defensa con un nuevo central. Pero la opción del Nico Schlotterbeck se ha venido abajo, pues está a un paso de renovar con el Borussia Dortmund.

Pese a que en los últimos meses se ha hablado mucho de que el alemán vería con buenos ojos la opción de jugar en el Bernabéu, todo apunta a que no se moverá de su país. Así lo cuenta el Bild, pues informa que "las negociaciones para la extensión del contrato están próximas a concluir".

Las cifras del nuevo contrato de Nico Schlotterbeck

Según el medio germano, el nuevo vínculo se extenderá hasta junio de 2031, lo que colocará al zaguero con el contrato más largo de toda la plantilla. Pero, además, añadirá una cláusula de salida a partir del verano de 2027 por unos 60 millones. Su salario, también será el más alto de todo el vestuario: incluyendo primas, rondará los 14 millones de euros.

Mathias Sammer, su representante, ya deslizó este desenlace hace unos días en Sky. "Estoy absolutamente convencido de que se quedará en el Borussia Dortmund. Este equipo se caracteriza por sus épocas, y se avecina una nueva. El club está cambiando un poco en estos momentos, y Schlotterbeck puede convertirse en el rostro de una nueva era", comentaba.

Tanto el club como la dirección deportiva, encabezada por Nils-Ole Book, esperan que el trato se cierre justo a la vuelta del parón de selecciones, donde Alemania se enfrentará a Suiza y Ghana. La previsión era que se cerrase en este mes de marzo, pero ante el principio de acuerdo ninguna de las dos partes tuvo problema en aplazar unas semanas la firma.