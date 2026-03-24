Jorge Morán 24 MAR 2026 - 19:47h.

Los rojiblancos han atacado al CTA en redes sociales

El veredicto del CTA sobre la expulsión de Fede Valverde en el Real Madrid - Atlético

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Sigue la indignación en el Atlético de Madrid con lo ocurrido en el derbi madrileño. A parte de las decisiones de Munuera Montero en cuanto a la expulsión de Valverde o el penalti de Carvajal a Llorente, lo que más ha generado revuelo en el entorno rojiblanco ha sido la distinta vara de medir del colegiado. Algo que incluso Johnny Cardoso destacó después del partido, al contrario de lo que hicieron Simeone o Koke.

Y buena prueba de ello son las faltas cometidas por unos y otros. Mientras en el lado rojiblanco se llegaron a pitar hasta 15 infracciones, con el penalti incluido, en el Madrid sólo se señalaron dos, siendo la primera de ellas en el minuto 62. Pues bien, tras la publicación de 'Tiempo de Revisión' por parte del CTA, el Atlético ha querido contestar con una publicación en redes sociales que dará que hablar.

'Tiempo de Revisión' por parte del Atlético

"Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’", comenzaba escribiendo el cuadro rojiblanco después del vídeo del CTA en el que daban la razón a Munuera Montero.

Hasta seis vídeos publicó el Atlético con acciones en las que el colegiado no señaló falta por parte del Real Madrid. "La patada voladora", comenzaban escribiendo los atléticos después de un acción en la que Carvajal se llevó por delante a Giuliano en el aire.

Además, también señalaron a Vinicius después de un 'piscinazo' cerca del área tras intentar regatear a Le Normand. Pero sin duda, la que más mosqueó a los rojiblancos fue el posible penalti de Carvajal a Llorente, en la que el jugador del Atlético terminó golpeando con la cabeza en el suelo después de ser arrollado. "Me vino un tren por encima", escribieron en tono de broma.

Otra de las jugadas que mostraron fue un empujón de Rüdiger a Lookman en el área que el árbitro no interpretó como penalti. Para acabar, el club atlético señaló otras dos acciones, una de Valverde con Griezmann y otra en la que Cardoso robó la pelota limpia a Thiago Pitarch, siendo señalada como falta por Munuera. "Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración!", zanjaron.