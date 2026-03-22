Jorge Morán 22 MAR 2026 - 23:18h.

El mediocentro se quejó de las decisiones de Munuera Montero

Johnny Cardoso y Marcos Llorente agravan el gran problema de Simeone de cara al Atlético-Barça

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Indignación en el Atlético de Madrid con lo ocurrido en el Bernabéu. El Real Madrid se llevó la victoria ante el Atlético de Madrid en un partido marcado por una acción que ha generado muchas dudas entre los rojiblancos y que, sin duda, dará que hablar. Pero además del posible penalti a Llorente, las quejas llegan por ambos lados, con los madridistas señalando a Munuera Montero por la expulsión de Valverde.

Dos acciones y dos decisiones con opiniones encontradas entre ambas aficiones. Y con el pitido final, tras la victoria de los blancos, Johnny Cardoso señaló al colegiado por la distinta vara de medir en varias acciones que pudieron decantar el partido.

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Las quejas de Johnny Cardoso por las decisiones de Munuera Montero

Preguntado por lo ocurrido en el terreno de juego, Cardoso destacó el trabajo de los suyos, pero lanzó un dardo al colegiado después del derribo de Dani Carvajal a Marcos Llorente dentro del área. "Hemos intentado, sabíamos que iba a ser un partido difícil... hubo un penalti a Llorente que no se señaló pero a seguir", comenzó diciendo el estadounidense.

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Fue en ese momento cuando desde Movistar + apretaron al mediocentro, que no dudó en dar su opinión sobre el trabajo de Munuera Montero. "Creo que no usó el criterio para los dos lados, faltas para un lado y para nosotros no", prosiguió un Cardoso que poco a poco va cogiendo importancia en las alineaciones de Simeone.

Pero como en todo derbi, mientras unos se quejan por unas acciones, en el lado contrario señalan otras decisiones. Y para el madridismo, la roja a Fede Valverde después de una patada a Álex Baena, es muy rigurosa y debió ver sólo la tarjeta amarilla. Una opinión que no comparte Johnny Cardoso, que entiende que es expulsión clarísima. "Sí, es justísima", sentenció el mediocentro.