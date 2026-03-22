Fran Fuentes Agencia EFE 22 MAR 2026 - 23:10h.

El conjunto blanco remontó el encuentro y acabó aguantando el resultado con diez

El Clásico Barcelona - Real Madrid que decidirá LALIGA ya tiene horario y fecha

Compartir







El Real Madrid solo había remontado cuatro de los 13 partidos esta temporada en los que inició el encuentro por detrás en el marcador. Y este domingo fueron cinco, tras ganar un derbi ante el Atlético de Madrid (3-2) que permite a los de Álvaro Arbeloa mantener la presión al liderato del Barcelona en cuatro puntos y que refuerza aún más la labor del técnico.

Tras eliminar al Manchester City de Pep Guardiola, su siguiente gran reto era el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Ese ante el que Xabi Alonso, en su primer derbi, se llevó una dolorosa goleada (5-2) que empezó a derrumbar un proyecto que acabaría por finalizar el 12 de enero, precisamente cuatro días después de derrotar al Atlético,

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Atlético de Madrid ante el Real Madrid con algunos señalados en los de Simeone

Un partido que finalizó 1-2 para el Real Madrid, pero en el que el Atlético tuvo mayor posesión y remates. Dudas incluso en el pase a la final de la Supercopa de España que, tras caer en la final ante el Barcelona, dieron pie a la salida de Xabi y la llegada de un Arbeloa que vive su mejor momento.

11 días que han cambiado el rumbo de un conjunto blanco que seguía sumido en las dudas. De la derrota en el Santiago Bernabéu ante el Getafe (0-2) a imponerse con claridad (5-1 en el global) al Manchester City.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno y notas del Real Madrid en el derbi ante el Atlético con dos sobresalientes

Una eliminatoria, tras vencer también a José Mourinho, entrenador del Benfica, en la fase previa a octavos de la ‘Champions’, que le medía a uno de los mejores entrenadores del panorama mundial. Y al que, a pesar de tener solo dos meses de experiencia en la élite, superó.

Los balones largos a la espalda del lateral izquierdo rival, Brahim actuando por momentos como quinto centrocampista y la fe ciega en el canterano, de 18 años, Thiago Pitarch. Los ingredientes desde el banquillo para que el Real Madrid se impusiera al Manchester City.

PUEDE INTERESARTE La roja a Fede Valverde por una patada a Álex Baena que indigna al Real Madrid

Y este sábado su gran aportación desde el banquillo fue mantenerse fiel a lo que estaba funcionando, con Mbappé jugando la última media hora de partido y Brahim repitiendo en ataque junto a Vinícius Junior, además de un convencimiento en la presión alta que fue el inicio de dos de los goles del Real Madrid.

En el segundo, con nombre y apellidos: Fede Valverde, quien creyó más que nadie en poder robar un balón atrás del Atlético de Madrid, se impuso a su compatriota José María Giménez al ir más duro al duelo por el esférico, y acabó marcando su sexto gol en cinco partidos.

Un mantra, el de la presión alta, que es una contante en Valdebebas durante toda la temporada. Xabi Alonso dio buenos indicios en el Mundial de Clubes, pero se fue diluyendo. Y Arbeloa lo está logrando mantener… a la espera de que tener a todas sus piezas al 100%, Mbappé y Bellingham, para confeccionar su once en los días grandes.

Días grandes en los que aparece Vinícius Junior. El brasileño llegó al derbi tras marcar los dos goles de la victoria en el Etihad Stadium ante el Manchester City. Y repitió doblete contra el Atlético de Madrid.

Un rival ante el que solo había anotado un gol en 19 partidos hasta la fecha. Pobre estadística para un futbolista al que Arbeloa ha recuperado su mejor versión, y ya suma 17 tantos y 12 asistencias en lo que va de temporada.

El brasileño sacó provecho primero de un penalti sobre Brahim y más tarde de una conducción de Trent en la que Mbappé arrastró a los centrales para liberar a ‘Vini’ en el costado izquierdo, quien encaró y superó a Musso en un disparo raso al palo largo.

Doblete en un partido en el que Marcos Llorente le igualó la batalla física. Por ello, no brilló en el desborde, pero en el que sí bailó de nuevo en el Santiago Bernabéu para liderar la victoria del Real Madrid en el derbi.