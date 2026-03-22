Jorge Morán 22 MAR 2026 - 22:57h.

ElDesmarque te trae la valoración de los hombres de Simeone

El motivo que se podría esconder detrás de la camiseta 'retro' del Atlético de Madrid

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Golpe durísimo al Atlético de Madrid en sus aspiraciones de quedar tercero en LALIGA. Y más si es contra el máximo rival y en el Bernabéu. Los de Simeone se marcharon sin los tres puntos en un partido en el que se esperaba mucho más de alguno de sus jugadores y en el que una acción volvió a generar muchas dudas entre los hinchas rojiblancos.

Y tras lo ocurrido en el Bernabéu, ElDesmarque te deja la valoración de los jugadores del Atlético de Madrid en un partido que dejó a muchos señalados en el equipo rojiblanco y en el que Simeone dio en la clave con sus cambios en la segunda mitad.

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Notas de los jugadores del Atlético de Madrid

Juan Musso (4) : Aunque no pudo hacer mucho en los goles, dejó algunas dudas en varios disparos que rechazó hacia el centro del área.

: Aunque no pudo hacer mucho en los goles, dejó algunas dudas en varios disparos que rechazó hacia el centro del área. Marcos Llorente (7) : El mejor de los suyos sin duda. Un hombre con siete pulmones que apareció en ataque, robó, estuvo atento en defensa y fue el más peligroso de los suyos a la carrera.

: El mejor de los suyos sin duda. Un hombre con siete pulmones que apareció en ataque, robó, estuvo atento en defensa y fue el más peligroso de los suyos a la carrera. Robin Le Normand (3) : Apenas tuvo importancia en la primera mitad y acabó sustituido en el descanso. La falta de Pubill se notó en la defensa rojiblanca, que mostró una debilidad a la que no nos tiene acostumbrados.

: Apenas tuvo importancia en la primera mitad y acabó sustituido en el descanso. La falta de Pubill se notó en la defensa rojiblanca, que mostró una debilidad a la que no nos tiene acostumbrados. David Hancko (4) : Fue el mejor central del Atlético en el campo, fuerte por arriba, bien colocado y con mucha claridad a la hora de sacar la pelota. Pese a ello, quedó señalado por el penalti a Brahim en la segunda mitad.

: Fue el mejor central del Atlético en el campo, fuerte por arriba, bien colocado y con mucha claridad a la hora de sacar la pelota. Pese a ello, quedó señalado por el penalti a Brahim en la segunda mitad. Matteo Ruggeri (5) : Muy incisivo por la banda izquierda, aprovechó el hueco que dejaba a la espalda Carvajal, como se pudo ver en el gol de Lookman.

: Muy incisivo por la banda izquierda, aprovechó el hueco que dejaba a la espalda Carvajal, como se pudo ver en el gol de Lookman. Koke (5) : El centrocampista está viviendo una segunda juventud. Es el pilar de un equipo en el que lleva la batuta del juego. Imprescindible para los de Simeone.

: El centrocampista está viviendo una segunda juventud. Es el pilar de un equipo en el que lleva la batuta del juego. Imprescindible para los de Simeone. Johnny Cardoso (5.5) : Crece poco a poco su importancia en el medio del campo de los de Simeone. Hace jugar cada vez que roba la pelota y no deja de ofrecerse para dar ayudas a sus compañeros en la salida de balón.

: Crece poco a poco su importancia en el medio del campo de los de Simeone. Hace jugar cada vez que roba la pelota y no deja de ofrecerse para dar ayudas a sus compañeros en la salida de balón. Giuliano Simeone (6) : Su toque de tacón para el gol de Lookman fue una exquisitez que hizo soñar a los rojiblancos. Lo intentó de todas las maneras por la banda y se vació para ayudar en defensa a sus compañeros.

: Su toque de tacón para el gol de Lookman fue una exquisitez que hizo soñar a los rojiblancos. Lo intentó de todas las maneras por la banda y se vació para ayudar en defensa a sus compañeros. Ademola Lookman (6.5) : En su primer derbi madrileño, abrió el marcador en el Bernabéu. Intentó asociarse con sus compañeros y estuvo muy participativo, pero se marchó al banquillo tras el gol de Valverde.

: En su primer derbi madrileño, abrió el marcador en el Bernabéu. Intentó asociarse con sus compañeros y estuvo muy participativo, pero se marchó al banquillo tras el gol de Valverde. Antoine Griezmann (5) : En lo poco que tocó fue clave a la hora de crear juego. Pese a ello, su participación en los minutos que jugó fue menos de la esperada y más siendo posiblemente su último derbi.

: En lo poco que tocó fue clave a la hora de crear juego. Pese a ello, su participación en los minutos que jugó fue menos de la esperada y más siendo posiblemente su último derbi. Julián Álvarez (4): Aunque a punto estuvo de marcar un auténtico golazo con un disparo que se estrelló contra la madera, estuvo muy desaparecido y su equipo lo notó. Los de Simeone necesitan más del argentino.

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Suplentes del Atlético de Madrid