David Torres 19 MAR 2026 - 08:01h.

Sólo un milagro y un cambio radical de dinámica permitirían al Valencia CF ir a Europa

El descenso entra en el 'momento Luis Aragonés': el Big Data predice el final con un cambio notable

Compartir







ValenciaSi las dos victorias consecutivas en casa (Ante Osasuna y Alavés) desataron la ilusión europea, el revés ante el Oviedo colista ha puesto al Valencia CF en su sitio, en la zona Meriton. El equipo lleva seis años fuera de Europa con Peter Lim 1

A través de los compañeros de Driblab ya quedó claro que, las predicciones de los nueve equipos implicados (Girona, Rayo Vallecano, Sevilla, Mallorca, Deportivo Alavés, Elche, Levante, Real Oviedo y el propio Valencia CF) teniendo en cuenta sus resultados, calendario, estado de forma y puntos estimados, no descartan al Valencia CF de la lucha por evitar el descenso, pero además, el Big Data entierra las opciones europeas de los de Carlos Corberán.

Sólo un milagro y un cambio radical de dinámica permitirían al Valencia CF ir a Europa

Revisando los datos del Big Data, sólo un milagro y un cambio radical de dinámica permitirían al Valencia CF ir a Europa. Y es que, el superordenador prevé que los de Carlos Corberán acabarán salvados, con 44 ó 45 puntos y que eso les dará un 4.3% de posibilidades de bajar. Es un porcentaje escaso, pero mucho más elevado del que tienen de ir a Europa.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF de Carlos Corberán se abona a otra segunda vuelta de remontada: casi tantos puntos como en la primera

Así, la dinámica del Valencia CF actual dicta que, únicamente en el 2.8% de los casos podrían acabar entre los ocho primeros y disputar la Conference League. Este porcentaje se reduce por lo que a la Europa League se refiere (acabar séptimo) y se reduce a un 1.7% de posibilidades. Jugar la Champions ya es una quimera y sólo en el 0.2% de los casos acabaría disputando la mejor competición de clubes.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF cumple seis años fuera de Europa y está a punto de batir su récord histórico

Esta previsión plantea que el Valencia CF acabará la temporada en decimocuarta posición, zona tranquila para no sufrir por el descenso pero alejado del octavo puesto al que debería aspirar teniendo el octavo límite de coste de plantilla de LALIGA.