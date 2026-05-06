Redacción ElDesmarque Madrid, 06 MAY 2026 - 11:48h.

La estrella de los Oklahoma City Thunder ha sido muy criticada por su forma de jugar

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Shai Gilgeous-Alexander continúa siendo criticado por su forma de jugar al baloncesto. Los Oklahoma City Thunder ganaron el primer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste frente a Los Ángeles Lakers (108-90). El equipo angelino, todavía sin Luka Doncic, no pudo hacer nada frente a los vigentes campeones de la NBA, que fueron muy superiores y ya han puesto el 1-0 en la serie. LeBron James fue el máximo anotador de la noche con 27 puntos y Shai no tuvo el mejor de sus partidos ya que solo llegó a 18. La estrella canadiense, como ya ocurriera en primera ronda frente a los Phoenix Suns, ha vuelto a ser criticado por intentar provocar faltas en numerosas posesiones del encuentro de ayer y una recopilación de estas 'trampas' se ha hecho viral en redes sociales. El siguiente partido de la serie se disputará en la madrugada del jueves al viernes a las 3:30h.

Oklahoma City Thunder gana el primer partido de la serie ante Los Ángeles Lakers

Los Thunder salieron victoriosos del primera encuentro de la serie de semifinales de la Conferencia Oeste frente a los Lakers y han dejado claro que los de JJ Reddick lo van a tener muy difícil. La baja de Luka Doncic está haciendo que el equipo angelino tenga que depender de LeBron James, que aunque ayer acabara como el máximo anotador de la noche con 27 puntos, su protagonismo provoca que el desgaste físico y el cansancio del de Akron comiencen a notarse a sus 41 años. Austin Reaves volvió de su lesión y registró la peor cifra del siglo XXI en porcentaje de acierto de tiros por un jugador de los Lakers. Por el lado de Oklahoma, Shai anotó 18 puntos y gracias a la profundidad de la plantilla de los campeones de la NBA, pudieron sacar adelante el partido sin necesitar que su estrella hiciera un gran encuentro. Chet Holmgrem con 24 puntos, Ajay Mitchell con 18 y Jared McCain con 12 fueron importantes para la victoria de los locales.

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El vídeo con más de tres millones de reproducciones que muestra las 'trampas' de Shai Gilgeous Alexander

Durante el primer cuarto del primer partido de la serie entre los Thunder y los Lakers, Shai Gilgeous-Alexander intentó aprovecharse de una de sus grandes virtudes: provocar faltas. Esta vez no estuvo tan acertado y la insistencia con la que buscó ir a la línea de tiros libres ha resultado ser meme en las redes sociales.

El vídeo muestra jugadas prácticamente consecutivas que ocurrieron en el primer cuarto del encuentro y una al final del mismo. Shai consiguió que le pitaran dos de ellas, pero el resto resultaron en canastas falladas o pérdidas. La estrella canadiense, lejos de los números de otros partidos, solo acudió a la línea de tiros libres en tres ocasiones y acabaría anotando dos.

Shai Gilgeous-Alexander y los Oklahoma City Thunder ya habían sido criticados por su forma de jugar

No es la primera vez que el MVP de la NBA y su equipo son duramente criticados por la forma en que provocan faltas. Durante la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste que enfrentaba a los Thunder contra los Phoenix Suns, el arbitraje de la mayoría de los encuentros de la eliminatoria fue favorable para el equipo de Oklahoma.

Después del segundo partido donde los campeones de la NBA pusieron el 2-0, Devin Booker, estrella de los Suns y alguien que no suele dejar declaraciones polémicas, habló sobre esta situación. "Oí a Caruso (jugador de los Thunder) decirles que pitaran la técnica y al final acabó haciéndolo. En mis 11 años en la NBA, jamás he criticado a un árbitro usando su nombre, pero James (el colegiado del encuentro) estuvo terrible hoy. Todo el rato. Es malo para el deporte y su integridad", declaró. Dillon Brooks, compañero de Booker y alguien que si suele criticar públicamente a jugadores, entrenadores y árbitros, también opinó sobre esto. "Hay muchos 'provoca-faltas' en su equipo. Mostraremos nuestras manos, espero que estos sean los Playoffs reales", dijo.