El récord histórico pero inservible que ha batido Victor Wembanyama en los playoffs de la NBA

Redacción ElDesmarque Madrid, 05 MAY 2026 - 10:33h.

El pívot de los San Antonio Spurs ha batido el récord de tapones en un partido de playoffs de la NBA pero su equipo perdió

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El 'extraterrestre' ha vuelto a hacer historia, pero esta vez no le ha servido para nada. Los San Antonio Spurs perdieron el primer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste frente a los Minnesota Timberwolves (102-104) y desaprovechan así el factor campo. Los Spurs, segundos en la temporada regular, partían como favoritos frente a los Timberwolves y más con Anthony Edwards tocado. La estrella de la franquicia de Minnesota sufrió una hiperextensión en su rodilla izquierda en la ronda previa y era duda para el encuentro de ayer por la noche, pero el escolta acabó jugando y anotando 18 puntos en la victoria de su equipo. Victor Wembanyama, la estrella de la franquicia de Texas, batió el récord histórico de tapones en un partido de playoffs de la NBA superando a jugadores históricos, pero esa gran actuación defensiva no le sirvió para mucho ya que el francés estuvo bastante desacertado en ataque. El pívot ha realizado una primera ronda espectacular con varias jugadas para el recuerdo y el comienzo de las semifinales ha sido algo agridulce.

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Victor Wembanyama realizó un gran partido defensivo pero estuvo poco acertado en ataque

'Wemby' volvió a hacer homenaje al premio de mejor defensor de la temporada y realizó una gran actuación en ese apartado del juego, pero el francés estuvo desacertado en ataque. El pívot de los San Antonio Spurs tan solo anotó 11 puntos y falló los ocho triples que intentó. En defensa fue otra historia ya que trece de los quince rebotes que cogió fueron en la zona del equipo de Texas. El dato de la noche fueron los doce tapones que realizó y, aunque algunos de ellos fueron bastante polémicos por posibles 'goaltendings', el número refleja que Wembanyama es un completo especialista defensivo y que las opciones de los Spurs para avanzar de ronda pasan porque él siga así en ese apartado del juego.

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El récord que ha batido Victor Wembanyama y sus declaraciones después del partido

Lo más llamativo del encuentro fue el récord que batió Victor Wembanyama durante el primer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste. El pívot puso doce tapones y ha superado las marcas de Hakeem Olajuwon, Mark Eaton y Andrew Bynum, que compartían el récord con diez tapones. Además, 'Wemby', hizo su primer triple-doble en playoffs y es el tercer jugador de la historia en hacerlo con tapones, junto a Olajuwon y Bynum. El francés habló de la derrota de su equipo y de como gestionó su energía durante el encuentro y refleja lo autocrítico que es pese a haber hecho un partido histórico. "La usé mucho en la otra parte del campo, pero la utilicé demasiado en ataque y en cosas que no ayudaban realmente al equipo. Es mi culpa", dijo. Wembanyama podrá resarcirse dentro de poco ya que el siguiente partido de la serie será en la madrugada del miércoles al jueves a las 3.30h.