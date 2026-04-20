Redacción ElDesmarque Madrid, 20 ABR 2026 - 13:22h.

El pívot francés ha sido el mejor jugador del partido y los Spurs ponen el 1-0 en la serie contra los Portland Trail Blazers

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Victor Wembanyama no es de este planeta. Los San Antonio Spurs ganaron el primer partido de la serie de primera ronda frente a los Portland Trail Blazers (111-98) con una actuación estelar del jugador francés en su debut en los Playoffs de la NBA. El pívot, nominado oficialmente a los premios de mejor jugador defensivo de la temporada y MVP con tan solo 22 años, ha sido el hombre del partido en la victoria de la franquicia de Texas. Muchos ansiaban ver a 'Wemby' en los Playoffs, el tramo de las temporadas donde las verdaderas estrellas sacan su mejor nivel y, por el momento, no ha decepcionado ya que ha roto el récord de puntos en un debut de un jugador de los Spurs en toda la historia del equipo, que era de Tim Duncan. El de Yvelines ha anotado 35 en 33 minutos con un 5/6 en triples y ha puesto dos tapones, delante del cinco veces campeón de la NBA, que estaba entre el público. Las dos acciones más destacadas han sido dos canastas prácticamente impensables para cualquier otro jugador de una altura similar a la de Wembanyama y, tras acabar el encuentro, ha hablado sobre su nuevo récord dejando una increíble reflexión.

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Las dos canastas imposibles de Victor Wembanyama y un dato espectacular

'Wemby' mide 2.24 metros y juega como si fuera un base. El francés es uno de los mejores talentos baloncestísticos de este siglo y cada partido suyo tiene jugadas que parecen sacadas de un videojuego. Durante el primer cuarto del encuentro frente a los Portland Trail Blazers, Wembanyama coge el rebote de un tiro al lado de la canasta de los San Antonio Spurs y en vez de cedérsela al manejador principal del balón, un base o un escolta, decide salir al contrataque. Cuando aparece el primer rival, 'Wemby' se la pasa por detrás de las piernas y comienza a driblar para dirigirse hacia la canasta. Para evitar a Deni Advija, alero de los Blazers, realiza un giro espectacular y con tan solo dos pasos se sitúa delante del aro rival para finalizar placer con una bandeja.

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Otra de las acciones más llamativas del jugador francés ocurrió en la parte final del segundo cuarto. Los Spurs tenían el balón e iban ganando por 9 puntos. Todavía quedaban 12 segundos de posesión y el equipo de Texas estaba controlando la distancia en el mercador. En ese momento, Keldon Johnson se la da a Wembanyama y este decide acelerar la jugada dirigiéndose a uno de los costados para posteriormente, levantarse, lanzar y meter un triple con una facilidad y soltura sorprendente. Lo increíble de esto es que esa no es su mejor faceta del juego. El francés es, para la mayoría de jugadores, entrenadores y expertos, el mejor defensor de la NBA y lo más seguro es que este año se lleve ese galardón. Un dato que habla del talento defensivo que tiene 'Wemby' es que ha compartido pista con 547 jugadores rivales y ha conseguido taponar, al menos en una ocasión, a 273 (49.9%) de ellos.

Victor Wembanyama rompe un récord de Tim Duncan y deja una reflexión increíble

El show del jugador continuó después del encuentro ya que en rueda de prensa, al ser preguntado por el récord de Tim Duncan que había batido (máxima puntuación histórica en el partido de debut en los Playoffs de un jugador de los Spurs) y por si sentía el peso de leyendas como David Robinson o el propio Duncan, dejó una reflexión sorprendente. "No diría que siento peso, me siento seguro. Siento que si me tropiezo hay muchas manos que están preparadas para recogerme y así lo he sentido desde el primer día", declaró el francés. Con tan solo 22 años y un partido de Playoffs, Victor Wembanyama está preparado para devolver a los San Antonio Spurs a lo más alto.