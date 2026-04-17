Redacción ElDesmarque Madrid, 17 ABR 2026 - 12:50h.

El jugador esloveno está en Madrid recuperándose de su lesión y fue a ver el Real Madrid - Estrella Roja de Euroliga acompañado de Novak Djokovic

Los Ángeles Lakers certifican el drama para Doncic y Reaves en playoffs

Compartir







Luka Doncic está pasando unos días en Madrid recuperándose de su lesión después de que el pasado 3 de abril sufriera un fuerte pinchazo en los isquiotibiales contra los Oklahoma CIty Thunder. El jugador esloveno quiere volver cuanto antes a las canchas para ayudar a Los Ángeles Lakers en el enfrentamiento de primera ronda contra los Houston Rockets de Kevin Durant y viajó a Europa para tratar su lesión e intentar acelerar el proceso de recuperación a través de un tratamiento de células madre que no está disponible en Estados Unidos. La estrella de los Lakers ha aprovechado estas 'mini vacaciones' para asistir, junto a Novak Djokovic, al encuentro de la Euroliga que enfrentaba al Real Madrid y al Estrella Roja. El conjunto blanco acabaría ganando el partido por 103 a 82, pero una de las imágenes de a noche la dejaría Doncic y la ovación que los aficionados de ambos equipos le hicieron.

PUEDE INTERESARTE LeBron James y su hijo hacen historia en la NBA: exhibición de los dos y algo nunca visto

La ovación del Movistar Arena a Luka Doncic

El base esloveno sigue siendo uno de los grandes símbolos del Real Madrid ya que es el mejor jugador que ha salido de la cantera blanca y uno de los mejores talentos de la historia del baloncesto europeo. Doncic solo estuvo tres años como profesional en el Madrid pero dejó huella en los aficionados merengues y la ovación en el partido de ayer es una muestra más de ello. La sorpresa fue que estaba acompañado de Novak Djokovic, que probablemente vendría a alentar al Estrella Roja, equipo serbio. El Palacio de los Deportes se puso en pie y aplaudió a las dos estrellas y, después del encuentro, Rudy Fernández, Felipe Reyes y Sergio Scariolo tendrían el detalle de regalarles una camiseta personalizada a los dos.

PUEDE INTERESARTE El dineral que se juega Aday Mara en la noche del draft de la NBA

Luka Doncic podrá optar a los premios de final de temporada de la NBA

La NBA ha reconocido "circunstancias excepcionales" en su situación para que no tenga que cumplir el mínimo de partidos (65) que exige la liga para poder optar a los premios de final de temporada. Doncic será elegible para el MVP y para los mejores quintetos, al igual que Cade Cunningham, base de los Detroit Pistons. El esloveno agradeció en redes sociales a la asociación de jugadores y la NBA por este gesto: "Agradezco a la NBPA por abogar en mi nombre y a la NBA por su decisión justa. Me siento honrado de tener la oportunidad de ser considerado para los premios de fin de temporada" dijo. El de Liubliana se había quedado a tan solo un partido de llegar al cupo mínimo y tras la lesión en los isquiotibiales era imposible cumplirlo. La NBA ha aceptado porque el jugador tuvo dos ausencias por el nacimiento de su hija ya que viajó a Eslovenia para estar presente y se perdió dos encuentros. Doncic tiene por delante a Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic y Victor Wembanyama para el premio de MVP, pero está claro que formará parte del mejor quinteto de la temporada.