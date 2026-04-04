Jorge Morán 04 ABR 2026 - 09:44h.

El esloveno podría incluso perderse los playoffs

Luka Doncic firma 100 puntos en 24 horas con Alcaraz como espectador de lujo

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Malísimas noticias para Los Ángeles Lakers. Cuando mejor estaba Luka Doncic en la temporada, rompiendo incluso un récord de Michael Jordan, el esloveno será baja por lesión e incluso podría no llegar a disputar los playoffs. De lograr zanjar sus problemas personales, a tener que ausentarse por unas molestias que tienen en vilo a la NBA.

La lesión ocurrió en el partido ante los Thunders, cuando el base tuvo que salirse de la cancha a falta de 7:39 para el final del tercer cuarto y con el resultado en contra de 90-58. Una situación que ha generado la indignación en los aficionados, que no entienden como Doncic seguía jugando cuando minutos antes ya se estaba tocando detrás de los isquiotibiales.

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La lesión de Luka Doncic que pone en peligro el MVP

El ex jugador del Real Madrid se realizó una resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión y las pruebas demostraron que se trataba de una distensión de grados II en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Unas molestias que le podrían tener fuera más de un mes.

Según el periodista Shams Charania, Doncic será una baja indefinida para los Lakers, que tendrán una incógnita con la posible vuelta del esloveno a las pistas. Esto provocaría que el base se pierda lo que resta de temporada regular (van terceros en la conferencia oeste con 50 victorias y 27 derrotas) e incluso podría ser una ausencia en la primera ronda de los playoffs.

Además, también peligra su lucha por convertirse en MVP. Según las normas de la NBA, sólo puede optar a un premio individual los jugadores que hayan llegado a los 65 partidos, con Doncic jugando 64 por ahora. Pese a ello, habría una excepción para el máximo anotador de la liga.

"Luka se perdió dos partidos esta temporada por el nacimiento de su segunda hija en Eslovenia. Nació el 4 de diciembre en otro continente, y sin embargo, él estaba de regreso en Estados Unidos compitiendo con su equipo el día 6", comenzó explicando su agente Bill Duffy. "Los grandes esfuerzos para estar presente para su equipo y esta Liga esta temporada. Su temporada récord merece ser recordada en los libros de historia, a pesar de la desafortunada lesión de anoche. Esperamos trabajar con la NBAPA y la oficina de la liga para garantizar un resultado justo en este asunto", destacó.