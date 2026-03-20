Redacción ElDesmarque Madrid, 20 MAR 2026 - 10:35h.

El jugador esloveno se convierte en el primer jugador de los Lakers en llegar a 60 puntos desde Kobe Bryant

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Luka Doncic ha vuelto a hacer un partido de otro planeta. El jugador esloveno lideró la victoria de Los Ángeles Lakers ante los Miami Heat (134-126) en el Kaseya Center con una actuación descomunal de 60 puntos, 7 rebotes, 5 robos y 9 triples, en un partido en el que el equipo angelino volvió a demostrar que atraviesa su mejor momento de la temporada. Los Lakers llevan, con la de ayer, ocho victorias seguidas y se han consolidado en la parte alta de la conferencia Oeste sacándole 2 partidos a los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards.

No era un partido fácil ya que los Heat suelen ser un equipo combativo cuando juegan en su pabellón y, pese a que el encuentro acabó con una diferencia de tan solo 8 puntos a favor de la franquicia de Los Ángeles, Doncic no dio ninguna opción a los de Erik Spoelstra. El de Liubliana no está pasando por una buena etapa personal, pero volvió a ser el factor diferencial del equipo angelino dominando el ritmo de los ataques y alcanzando, en dos partidos consecutivos, una marca histórica de puntos. El base está en uno de los mejores momentos desde que llegara a la NBA hace varios años y demuestra que si está entonado, los Lakers son candidatos reales al anillo. Todo ello ocurrió con un invitado de lujo en la grada: Carlos Alcaraz, que presenció en directo una de las mayores exhibiciones anotadoras de lo que llevamos de temporada.

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Luka Doncic está haciendo historia

El partido de Luka Doncic no es algo aislado, el esloveno está jugando el mejor baloncesto de su carrera y es la confirmación del gran momento por el que están pasando su equipo y él. En el encuentro anterior al de Miami Heat, Los Ángeles Lakers se enfrentaron a los Houston Rockets y Doncic anotó 40 puntos. El base ha sumado un total 100 en apenas 24 horas y está promediando 40.9 puntos, 8.9 rebotes y 7.4 asistencias en los últimos ocho partidos. En esos 8, Los Lakers no conocen la derrota. Un dato que dimensiona la exhibición que el de Liubliana realizó ayer es que ya tiene más partidos de 60 puntos que LeBron James, Kevin Durant, Shaquille O’Neal y Dirk Nowitzki juntos. Una estadística que lo sitúa en el olimpo de los mejores jugadores ofensivos que han pasado por la NBA.

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Carlos Alcaraz y Luka Doncic se saludaron al acabar el partido

En la grada, uno de los que mejor disfrutó del espectáculo fue Carlos Alcaraz. El tenista español, reconocido aficionado a la NBA, aprovechó su presencia en Miami para acudir al partido y seguir de cerca la actuación de Luka Doncic. Después del encuentro, ambos se saludaron y el murciano no dudó en felicitarle por su gran partido. Alcaraz mantiene una buena relación con Jimmy Butler, jugador de los Golden State Warriors y exjugador de los Miami Heat y no es la primera vez que acude a un partido de la NBA.