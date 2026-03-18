Locura en la NBA: Alex Caruso intenta taponar una canasta con su zapatilla

Redacción ElDesmarque Madrid, 18 MAR 2026 - 10:15h.

La acción se ha hecho viral en redes sociales y el jugador habló sobre ella al final del partido

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La NBA nunca deja de sorprender. En una liga donde todas las noches pasan cosas espectaculares, lo ocurrido en el partido entre los Orlando Magic y Oklahoma City Thunder ha ido un paso más allá. La franquicia del oeste jugaba frente a los de Florida en un encuentro más de temporada regular que acabaron ganando 108 a 113. Lo más destacado del partido fue una acción defensiva de Alex Caruso, base de los Thunder, que se ha viralizado en redes sociales por lo extraordinaria que ha sido. El estadounidense tiró de imaginación y creatividad para defender e intentar que su equipo no recibiera una canasta en contra pero no salió como esperaba.

El momento viral del partido

La acción viral del encuentro llegó cuando Tristan da Silva, alero de los Orlando Magic, realizó una entrada a canasta y se topó con Alex Caruso en la pintura. El base de los Oklahoma City Thunder es conocido por ser un gran defensor y su intento de taponar el tiro del jugador de los Magic es un ejemplo más de lo creativo que es en este aspecto del juego. De hecho, en la temporada 2022/23, cuando jugaba para los Chicago Bulls, fue incluido dentro del mejor quinteto defensivo del año, una muestra de lo respetado que es alrededor de la liga en esta faceta. El estadounidense cogió su zapatilla, que había perdido en una jugada previa y estiró el brazo logrando contactar con el balón frenando así el ataque de da Silva. Los árbitros sancionaron este tapón con un 'goaltending' y una falta técnica, es decir, 2 puntos y un tiro libre para la franquicia de Florida.

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Alex Caruso no sabía que iban a pitar los árbitros

Alex Caruso fue preguntado por la acción al acabar el partido y el jugador reconoció no saber que iban a pitar los árbitros en casos como este: "En cuanto tuve mi zapatilla en la mano se me ocurrió usarla. No de mala manera pero si para intentar taponar el balón" dijo el base. "Nunca antes he estado en una situación así. No sé, me vino a la cabeza. Pensé que iba a taponarla pero, sinceramente, no sabía que iban a pitar los árbitros" declaró. "No sabía que iba a ser un 'goaltending' y una técnica. Si hubiera sabido eso probablemente no lo habría intentado porque son 3 puntos para el rival" confesó Caruso. "Es una de esas jugadas raras que ocurren en la NBA y que, seguramente, no vuelvan a pasar hasta dentro de 10 años" concluyó.