El jugador esloveno anotó 50 puntos con Los Ángeles Lakers por primera vez y parece haber dejado de lado su separación

Luka Doncic, en trámites de separación e inmerso en una batalla legal por la custodia de sus hijas

Luka Doncic firmó una de esas noches que explican por qué está considerado como uno de los mejores jugadores de la NBA. El jugador esloveno lideró la victoria de Los Ángeles Lakers ante los Chicaco Bulls (142-130) con 51 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, una actuación estelar con valor añadido ya que es la primera vez que el base supera la barrera de los 50 puntos desde que viste la camiseta del equipo angelino. Una marca que ya había hecho en numerosas ocasiones con su exequipo, los Dallas Mavericks. Doncic llevó el peso ofensivo de los Lakers durante todo el partido y estuvo especialmente inspirado desde el perímetro, anotando 9 triples. Además, cogió 10 rebotes y dio 9 asistencias, quedándose a tan solo una de firmar un triple-doble. Todo esto ocurre mientras el jugador esloveno se encuentra en una batalla legal por sus hijas y tramitando la separación con la que hasta ahora era su pareja.

Los Ángeles Lakers están en un gran momento

Los 50 puntos que Luka Doncic anotó frente a los Chicago Bulls no son la primera gran actuación del esloveno en Los Ángeles, pero era una cifra que se le estaba resistiendo y, tras la exhibición de ayer, Doncic añade otro registro espectacular a su etapa con la franquicia del oeste. Otra de las noticias de la noche fue el regreso de LeBron James. El de Akron no jugaba desde la derrota del 6 de marzo frente a los Denver Nuggets y sumó 18 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Austin Reaves también firmó un gran partido con 30 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. El equipo angelino está en una buena dinámica y atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada. Están 3º en una conferencia oeste que está muy apretada en la parte media. Los Denver Nuggets (4º), Houston Rockets (5º) y Minnesota Timberwolves (6º) son sus perseguidores y están tan solo a 1 o 2 partidos de los Lakers. Los dos equipos más destacados son los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, que son 2º y los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, que ocupan el primer puesto de la clasificación.

Luka Doncic olvida sus problemas personales

La dimensión de la actuación de Luka Doncic adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta el contexto personal que atraviesa fuera de las canchas. El base esloveno confirmó recientemente su separación con Anamaria Goltes, con quien mantenía una relación de varios años. La ruptura ha supuesto el inicio de una batalla legal por la custodia de sus dos hijas y en el comunicado que emitió anunciando la separación, Doncic fue claro sobre esto: "Todo lo que hago es por la felicidad de mis hijas y siempre voy a luchar para estar con ellas y darles la mejor vida posible" dijo el esloveno. Esto no parece haberle generado problemas dentro de la pista ya que el jugador de Liubliana sigue haciendo grandes actuaciones noche tras noche y la de ayer le coloca en otro peldaño histórico de Los Ángeles Lakers.