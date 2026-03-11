Redacción ElDesmarque Madrid, 11 MAR 2026 - 14:25h.

El pívot estadounidense hizo historia anotando 83 puntos y se une a su pareja A'Ja Wilson en la historia del baloncesto

Bam Adebayo ha hecho historia. El pívot de los Miami Heat firmó una actuación para el recuerdo y anotó 83 puntos frente a los Washington Wizards en la victoria (129-150) de su equipo. Adebayo superó los 81 puntos de Kobe Byrant y se situó como la segunda mejor marca anotadora en un partido en la historia de la NBA, justo detrás de los 100 de Wilt Chamberlain, el récord de 1962 que todavía está lejos de romperse. Fue una noche muy especial para la jugador nacido en Newark porque logró este partidazo delante de su pareja, la estrella de la WNBA A'Ja Wilson. La jugadora de Las Vegas Aces estuvo en el Kaseya Center y aunque durante varios tramos del partido se fue al túnel de vestuarios por lo nerviosa que estaba, presenció en directo el encuentro más importante de la carrera del jugador norteamericano.

La rueda de prensa posterior también fue inusual ya que los dos fueron entrevistados por los medios cuando lo normal es que los jugadores estén completamente solos. En ella, tanto Adebayo como Wilson hablaron de lo importante que son el uno para el otro y dejaron unas declaraciones que se recordarán durante mucho tiempo.

Bam Adebayo muestra su admiración hacia su pareja A'Ja Wilson

El pívot de los Miami Heat dejó un momento emotivo al hablar de lo importante que es su pareja y lo que significa para él. "Lo que no se ve... los entrenos y las charlas son realmente motivadoras y obviamente ves lo que ella hace y eso te inspira" dijo Adebayo sobre la jugadora de Las Vegas Aces. "Estoy agradecido de que esté en mi vida" confesó. El jugador norteamericano dijo, entre risas, que Wilson iba a llorar después de estas palabras y la jugadora aclaró, también bromeando, que eso no ocurriría. La pívot de Las Vegas Aces posee, junto a Liz Cambage, el récord de anotación en un partido de la WNBA: 53 puntos. Esto hace que los dos integrantes de la pareja estén en los libros de historia del baloncesto norteamericano.

A'Ja Wilson y las supersticiones durante el partido

Uno de los periodistas presentes en la rueda de prensa le comentó a la jugadora que durante tramos del partido no quiso ni ver lo que estaba haciendo Bam Adebayo. "Tenéis ojos en todos lados" dijo Wilson entre risas. "Me escondí un poco. Solamente porque me puse nerviosa" aclaró. "He visto la cantidad de horas que trabaja, los entrenos a primera hora de la mañana, cuando se cuestiona a él mismo... he visto todo eso. Que lo haya hecho tan bien en ese espacio y en ese momento... yo no quería fastidiar nada. Somos dos de las personas que más siguen su rutina de la historia y me decía a mi misma que mientras no estaba en mi asiento... él lo estaba haciendo muy bien" confesó la pívot de Las Vegas Aces. "Recuerdo que me senté y cuando vi que falló un tiro libre me dije: es hora de irse a la parte de atrás".

A'Ja Wilson también quiso hablar de la trayectoria de su pareja hasta ahora y de lo importante que es su figura para ella: "Ha sido un viaje increíble para Bam. Poder presenciar los mejores y peores momentos ha sido muy divertido. Él dice que soy su inspiración pero no se hace a la idea de lo que me inspira él a mí" dijo la jugadora. También dejó claro que estuvo un poco enfadada cuando Adebayo consiguió los 10.000 puntos en la NBA y ella no estaba presente.