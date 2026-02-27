Miguel Casado 27 FEB 2026 - 11:04h.

El esloveno habló del español en rueda de prensa

Los Angeles Lakers no están pasando por un buen momento. En esta semana, el equipo angelino ha perdido los tres partidos que ha jugado: contra los Celtics, Magic y Phoenix Suns. Pese a ello, aún están en sexto lugar en la clasificación y su amplio margen de mejora les mantiene con esperanzas de ser candidato a todo en el largo tramo de temporada que resta.

Durante una de las últimas comparecencias ante la prensa, Luka Doncic, una de las estrellas del equipo, habló de Hugo González, el rookie español de los Boston Celtics, que está firmando una buena temporada en su debut.

"Ha sido muy especial jugar contra él. Obviamente, jugó en el mismo club que y, así que ha sido muy especial", reconoció. Las redes sociales rescataron durante los últimos días una foto de Hugo de pequeño con Doncic y este lunes, sobre la pista, quedó patente el vínculo que existe entre ellos tras haber pasado ambos por las filas del Real Madrid.

"Le deseo mucha suerte. Es un tipo y un jugador increíble. Así que le deseo lo mejor", expresaba Doncic antes de ensalzar su juego. "Todos sabemos que es un jugador muy esforzado. Aparece por toda la cancha. Como he dicho, solo es su primer año y todavía tiene tiempo para aprender, pero creo que va a ser una pieza muy importante en todo lo que juegue", completaba.

La tarea pendiente de Luka Doncic con Los Lakers

Otra de las preguntas en la misma rueda de prensa fue acerca del papel de Austin Reaves y LeBron James, los otros dos grandes nombres de la plantilla de Los Lakers. Y es que, como reconoció Luka, todavía no se les ve del todo compenetrados para barrer a sus rivales, como se podría prever. "Creo que se ve que aún no hemos llegado a ese punto. Como he dicho, estamos trabajando en ello, pero debería haber un gran potencial en que los tres juguemos juntos", explicó el '77'.