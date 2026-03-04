David Torres 04 MAR 2026 - 19:43h.

Una victoria permitiría mantener o ensanchar su distancia con el undécimo clasificado

Valencia Basket se aprovecha de la resaca copera de Baskonia y lo arrasa en Euroliga (79-108)

ValenciaEl Valencia Basket recibe este jueves al Zalgiris Kaunas en la trigésima jornada de la Euroliga en busca de un triunfo que le permita quitarse de encima al equipo lituano en la lucha por acabar la fase regular entre los seis primeros y pasar directo a los cuartos de final. Además, una victoria permitiría también al equipo de Pedro Martínez mantener o ensanchar su distancia con el undécimo clasificado, el primer equipo que se quedaría fuera de la 'repesca' o 'play in' que jugarán los conjuntos clasificados entre el séptimo y el décimo para decidir los dos últimos equipos que tomarán parte en ese cruce de cuartos que da acceso a la 'Final a Cuatro' de Atenas.

Para ello, los hombres de Pedro Martínez tendrán que romper su particular mala racha ante un rival que ha ganado en sus últimas cuatro visitas a Valencia. Una dinámica negativa que obliga a retroceder más de quince años para encontrar un triunfo taronja ante este rival como local. El registro histórico, en cualquier caso, está empatado con 7 victorias para cada equipo, por lo que el vencedor de este encuentro decantará la balanza de su lado. En el partido de la primera vuelta, victoria lituana por 86-77. El equipo taronja pondrá a prueba su recién estrenada condición de equipo más anotador ante uno de los ataques más eficaces y uno de los equipos más equilibrados de la competición. Kameron Taylor, ausente en el partido de la semana pasada en Vitoria por un esguince de tobillo, ya se ha incorporado a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, por lo que la plantilla taronja está al completo para afrontar este partido. Valencia Basket comienza esta jornada en la segunda posición de la EuroLeague con un balance de 19-10.

¿Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Zalgiris?

La EuroLeague regresa al Roig Arena tres semanas después del último partido continental como local del primer equipo masculino de Valencia Basket con un duelo directo dentro de la zona de Playoff que le medirá al Zalgiris Kaunas (jueves 5, 20:30h, Roig Arena, Movistar+ Deportes 3) en un encuentro correspondiente a la jornada 30 de la máxima competición continental. El conjunto taronja se reencuentra con su afición tras el parón de la Liga Endesa y necesitará el máximo apoyo de su público para defender su buena racha continental y buscar un triunfo que nos permitiría marcar un nuevo mejor registro en la Euroliga a nivel de triunfos y de victorias como local en términos absolutos.