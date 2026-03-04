eldesmarque.com 04 MAR 2026 - 12:10h.

El equipo aterrizó pasadas las 10.30 horas

El grueso del junior del Valencia Basket ya está en Turquía tras verse sorprendido por la guerra: Rutinas contra el miedo

Compartir







El Valencia Basket Junior ha aterrizado este miércoles en Valencia pasadas las 10.30 horas de la mañana tras haber salido de Abu Dabi ayer y haber hecho escala en Turquía. En concreto ya están en casa 30 de los 33 miembros de la expedición de su equipo junior que desde el sábado estaba atrapada en Abu Dabi tras tomar este martes un vuelo a Turquía. En el Aeropuerto de Manises les esperaba un empleado del club y familiares que abrazaban emocionados a los jugadores

Cabe recordar que el equipo de la cantera del Valencia Basket era uno de los ocho que tomaba parte en un torneo organizado por la Euroliga y que estuvo encerrado en un hotel desde el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y la respuesta de este país sobre otros de la zona como represalia. El equipo junior llegó a jugar un partido este sábado por la mañana, a las seis hora española, pero ya no disputó el segundo. La Euroliga comunicó cerca de las 15 horas la suspensión definitiva del torneo.

Rutinas contra el miedo

A su llegada al aeropuerto, Gonzalo Muinelo, el entrenador del equipo, explicaba cómo han vivido la situación. "No sabía cuándo íbamos a volver, pero al final elclub siempre estuvo muy pendiente de nosotros y trabajando mucho para que pudiéramos volver lo antes posible".

¿Cómo combatieron la situación?

"Al final intentando crear rutinas, normalidad, levantarnos siempre a la misma hora, intentar hacer dinámicas de grupo y que ellos se sientan arropados por entrenadores y por parte del staff.

¿Miedo?

Un momento puntual en el que suena la alarma del móvil y tienes que seguir el protocolo que te han marcado, pero nada más que eso.

¿Cómo conoció la noticia de la vuelta?

La verdad es que eso fue una enorme alegría y sobre todo el ver la ilusión de los chavales de que ya se había acabado esa incertidumbre y que sabían que iban a volver a casa.

¿Qué tal la situación allí?

No había intranquilidad porque los habitantes de allí hacían más o menos vida normal, hay momentos en los que escuchabas ciertas explosiones, pero nosotros en realidad ver no veíamos nada, solo escuchábamos.

¿Y las familias?

Las familias muy pendientes, pero la verdad es que han mostrado una fortaleza y una confianza en nosotros y en todo el club, que es para agradecérselos.

Los tres trabajadores ya están camino de España

En otro orden de cosas, los tres trabajadores del Valencia Basket que quedaban en Abu Dabi y que habían acompañado al equipo de la cantera del club que se quedó atrapado en Emiratos Árabes Unidos tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, y la respuesta de este país, han podido abandonar la zona.

La imposibilidad de conseguir más plazas en el vuelo hizo que estos tres trabajadores del club permanecieran unas horas más en el hotel en el que estaban alojados, aunque, finalmente, han podido abandonar la zona de conflicto y se dirigen ya a España.