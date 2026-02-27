David Torres 27 FEB 2026 - 02:01h.

El Valencia Basket quiere aprovechar la resaca del Baskonia para asentarse arriba en la Euroliga

Récord de anotación del Valencia Basket en la competición

ValenciaValencia Basket sumó su 19ª victoria en la Euroliga al imponerse en la pista del Kosner Baskonia por 79-108 en un partido en el que marcó sus intenciones desde el primer segundo, que controló de principio a fin con una primera parte de récord y donde no dejó de buscar sus máximos en un gran despliegue coral pese a lo amplio de su ventaja para marcar su nuevo récord de anotación en Euroliga e igualar su mayor triunfo en esta competición como visitante. El equipo taronja salió marcando el ritmo y la intensidad que le interesaba desde el inicio y se benefició de su acierto en el triple para ir construyendo una ventaja que fue creciendo a lo largo de la primera mitad. Cuando el Kosner Baskonia consiguió anotar, Valencia Basket encontró de nuevo acierto exterior para un nuevo parcial que disparaba la ventaja por encima de la treintena al llegar al intermedio y le llevaba a convertir 68 puntos en los primeros veinte minutos en lo que supuso la primera parte más anotadora de la historia de la Euroliga. Tras el parón y pese a lo amplio del marcador, el equipo taronja no solo no levantó el pie del acelerador en el tercer cuarto sino que lo acabó ganando y ampliando incluso más una ventaja que llegó a ser de 40 puntos en el inicio del último cuarto. El orgullo local le llevó a intentar reducir su desventaja en un último cuarto que se escapó rápido y que solo sirvió para certificar la séptima victoria lejos del Roig Arena para el cuadro taronja en esta competición.

El entrenador Pedro Martínez comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por Sergio De Larrea, Jean Montero, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Neal Sako. Dos tiros libres de Larry abrieron el marcador, lo que unido a una canasta de Sako y un 2+1 de De Larrea supusieron un parcial de salida que cortaron Howard y Forrest. Xabi López-Arostegui metió el primer triple del partido y una recuperación del alero vasco permitió a Reuvers anotar en la pintura. Pese a un acierto de Spagnolo, un mate de Nate y un triple de Omari llevaban a Galbiati a gastar el tiempo muerto con la renta taronja por primera vez por encima de la decena. Una canasta en la pintura de Costello y dos triples de Puerto y Key protegían la renta taronja pese a la aparición ofensiva de Simmons y con un acierto de Brancou, cinco puntos seguidos de Reuvers y un triple de Montero la estiraba para llegar con 16-35 al final del primer cuarto.

Omoruyi metió el primer triple local tras ocho errores pero Montero se lo devolvió y Pradilla se fue duro al aro para sacar un 2+0 pero Nowell asumió el protagonismo ofensivo de su equipo para no dejar subir más la renta valenciana. Jaime bailó por línea de fondo para sacar otra canasta con adicional y Omari palmeó dentro el fallo de un compañero en un momento en el que los triples del cuadro taronja no entraban hasta que Key embocó uno que llevaba a Galbiati a gastar su segundo tiempo muerto. Un triple de Jean en transición fue replicado por otro de Luwawu-Cabarrot, pero Costello también acertó desde detrás del arco, Key convirtió en la pintura y otros dos triples de Puerto y Montero disparaban la ventaja valenciana. Omoruyi era el único que encontraba el aro en el lado baskonista pero Reuvers y Pradilla desde el tiro libre iban marcando nuevas máximas ventajas que con un alley-oop bajado por Sako mandaba el partido al descanso con 35-68.

Segunda parte, nuevo recital

Montero anotó la primera de la segunda mitad y pese a un triple de Howard, el dominicano volvió a convertir por el carril del centro y el capitán Josep Puerto convirtió su tercer triple. Aunque el Kosner Baskonia iba anotando de la mano de Luwawu-Cabarrot en el tiro libre, Pradilla se fabricó la canasta en la pintura para el 44-77 al llegar a la mitad del tercer cuarto. Un alley-oop bajado por Reuvers, una bandeja en acción personal de Moore o un triple de Costello iban devolviendo los puntos del internacional francés del conjunto vitoriano. Un acierto desde la media distancia de Key y un triple de Thompson ponían una nueva máxima ventaja en +38 mientras Luwawu-Cabarrot seguía a lo suyo desde la línea de personal y Radzevicius y Simmons encontraban algo de anotación para dejarlo con 58-93 con diez minutos por jugar.

Jean también anotó la primera del último acto y Thompson clavó un triple para poner 40 arriba al cuadro valenciano antes de un 3+1 de Nowell. El equipo baskonista sacaba su orgullo en las acciones de lucha delante de una afición que los había ovacionado en el inicio del partido por su título de la Copa del Rey y se apoyaba en los puntos de Omoruyi para recortar su desventaja aunque una bandeja de Moore y una falta de tres tiros sobre Xabi mantenían la renta valenciana más o menos estable. Una canasta de Montero permitió al equipo taronja convertir el punto 108 para conseguir su mejor anotación en esta competición y el +29 del 79-108 final iguala la victoria más amplia como visitante del cuadro taronja en este torneo.