ValenciaEl Valencia Basket visita este jueves en la Euroliga al Kosner Baskonia con la idea de aprovechar la resaca del equipo vitoriano, que este domingo se proclamó campeón de la Copa del Rey en el Roig Arena tras, precisamente, ganar al Real Madrid que eliminó a los valencianos con polémica.

El Kosner Baskonia tuvo un inicio complicado en la competición europea que le mantiene en la 18ª posición de la clasificación con un 9-19 en su casillero, aunque cuando empezó a coger ritmo en Euroliga se ha mostrado como un equipo muy fiable como local, ganando ocho de sus últimos diez partidos de este torneo en el Buesa Arena. Demostrando una notable mejora de sus prestaciones cuando juegan con el apoyo de su público. Y además afrontarán este partido con el subidón moral del título de la Copa del Rey obtenido el pasado domingo en el Roig Arena. El conjunto vitoriano no podrá contar en este partido con los lesionados Tadas Sedekerskis ni Khalifa Diop.

El primer equipo masculino de Valencia Basket pasa página para meterse de lleno en el tercio decisivo de la temporada abriendo la última decena de partidos de la fase regular de la EuroLeague visitando la pista del Kosner Baskonia (jueves 26, 20:30h, Buesa Arena, #Vamos) en un encuentro correspondiente a la jornada 29 de la máxima competición continental. El conjunto taronja buscará igualar su récord de victorias como visitante en Euroliga en una pista que históricamente le ha resultado difícil tanto en competición nacional como continental, pero donde se impuso en su última visita en este torneo (62-77 en la temporada 2023-24) y donde sacó el triunfo en la última jugada en su partido de Liga Endesa con una canasta de Kameron Taylor por 89-91.

En cualquier caso, el equipo que se lleve la victoria en este partido pondrá a su favor el histórico entre estos dos conjuntos en la EuroLeague, que actualmente está empatado con siete triunfos para cada lado. El equipo taronja no podrá contar en este partido con el alero Kameron Taylor (esguince tobillo derecho) ni con Isaac Nogués (concentrado con la selección española para los partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2027). Valencia Basket comienza esta jornada en la tercera posición de la EuroLeague con un balance de 18-10.