David Torres 24 FEB 2026 - 15:56h.

El arbitraje en semifinales lastró al Valencia Basket

Mario Hezonja lleva al Real Madrid a la final tras doblegar al Valencia Basket en un duelo apasionante (106-107)

Baskonia ganó la Copa del Rey celebrada en el Roig Arena tras eliminar a un Real Madrid que, a su vez, se cargó al Valencia Basket con un arbitraje polémico en semifinales. Juan Roig no quiso entrar en detalles, pero hoy Pedro Martínez, entrenador taronja ha estallado. Al término del encuentro celebrado este sábado en el Roig Arena, el entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, lamentó la manera en la que perdieron ante el Real Madrid, al que ganaban de cinco puntos a falta de poco más de medio minuto, pero se mostró orgulloso de su equipo. "Perder nunca nos gusta, hay muchas formas de perder, la de hoy es bastante cruel", admitió el entrenador en rueda de prensa.

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer durante muchos minutos en máximos de rendimientos hemos llevado el partido donde queríamos, especialmente en el último cuarto pero en el baloncesto hasta el final pueden pasar mucha cosas y ha salido cruz", añadió. Pero Pedro Martínez no quiso en ese momento hablar de los árbitros. "En un partido tan igualado, hay acciones... la falta en ataque de Tavares que le han pitado a Larry... Han sido mejores que nosotros los últimos dos minutos, no buscamos excusas", afirmó

Los tuits de Pedro Martínez

Sin embargo, ahora sí ha estallado y se ha referido a la fuera que no pitaron a favor del Valencia Basket, a la falta en ataque de Tavares y a la antideportiva de Gabi Deck, tres acciones en el último cuarto que podrían haber permitido al Valencia Basket haber roto el partido y haber llegado a la finalísima ante su público.

Han sido tres posts de forma consecutiva:

La pelota que salió

La falta en ataque no señalada

Y la antideportiva de Deck, sancionada con falta simple tras la revisión y que no tuvo otra posesión adicional.