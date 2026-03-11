Miguel Casado 11 MAR 2026 - 13:37h.

Luka Doncic no está pasando por su mejor momento a nivel personal. Tal y como ha desvelado en un comunicado compartido por ESPN, la relación entre el jugador esloveno y Anamaria Goltes habría llegado a su fin. Y además de los trámites de separación, entre ellos se habría desatado una batalla legal por la custodia de sus hijas.

El base con pasado en el Real Madrid comenzó su relación con la otra protagonista de la historia hace diez años y en julio de 2023 se prometieron a pasar por el altar. Apenas cuatro meses más tarde, Gabriela, su primera hija, llegaría a este mundo. Y dos años después, haría lo propio Olivia.

Debido al nacimiento de la segunda de ellas, en diciembre de 2025, Doncic se perdió varios encuentros de la temporada, pues viajó hasta Eslovenia. Y como recoge el medio citado, la pareja tuvo una fuerte discusión que, incluso, necesitó la intervención de la policía.

Luka intentó llevarse a la hija mayor con él a Estados Unidos, pero no fue posible y desde entonces no las ha vuelto a ver. Tampoco a su mujer.

Las palabras de Luka Doncic en un delicado momento personal

"Amo a mis hijas más que a nada en el mundo y estoy haciendo todo lo que puedo para que estén conmigo en Estados Unidos durante la temporada, pero eso no ha sido posible, así que recientemente he tomado la decisión de acabar con mi compromiso", se lee en la nota facilitada a ESPN.

"Todo lo que hago es por la felicidad de mis hijas y siempre voy a luchar para estar con ellas y darles la mejor vida posible", continuaba.

El pasado martes, el medio estadounidense TMZ sacó a la luz que la pareja del atleta había presentado una petición en los juzgados de California para solicitar al jugador de Los Angeles Lakers la manutención de sus hijas y las costas del proceso judicial, algo que, al parecer, Luka Doncic desconocía.