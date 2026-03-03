Hugo González hace el mejor partido de su carrera y ya se le 'compara' con Larry Bird

Redacción Madrid Madrid, 03 MAR 2026 - 10:57h.

Hugo González fue el segundo máximo anotador de los Celtics con 18 puntos

Luka Doncic elogia a Hugo González y pone deberes a Los Lakers con LeBron James y Austin Reaves: "No hemos llegado a ese punto"

Los Boston Celtics ganaron a los Milwaukee Bucks (108 - 81) con un partido estelar de Hugo González. Los de Massachusetts se encuentran segundos en la Conferencia Este con 41 victorias y 20 derrotas, todavía sin Jayson Tatum, su mejor jugador y los Bucks, con 26 victorias y 34 derrotas, son undécimos; lejos de las expectativas fijadas a principio de temporada. Su jugador franquicia, Giannis Antetokounmpo, regresaba de lesión y jugaba el primer partido desde los rumores de su salida al final del mercado de traspasos. Hugo le robó por completo el protagonismo al griego, haciendo un partido de récord (igualando a Larry Bird) y ayudando a su equipo a seguir en los puestos más altos de la clasificación. Payton Pritchard, con 25 puntos y Derrick White con 18, fueron los otros dos grandes nombres de la noche. Joe Mazzulla no deja de sorprender y sumar jugadores a la causa. Ayer, Hugo fue titular y jugó el mejor baloncesto de su carrera.

Sin Tatum ni Brown... pero con Hugo González

Los Boston Celtics llegaron al Fiserv Forum, pabellón de los Milwaukee Bucks, sin sus dos grandes estrellas. Jayson Tatum, todavía recuperándose de su lesión en el talón de aquiles en los playoffs de la temporada pasada y Jaylen Brown, el gran protagonista de la temporada de los Celtics, fue baja por un virus. El mvp de las finales de 2024 está teniendo el mejor año de su carrera promediando 29 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Pese a la ausencia de los dos jugadores más importantes del equipo, los Celtics consiguieron la victoria con un grandísimo Hugo González. El rookie madrileño anotó 18 puntos, cogió 16 rebotes, hizo 3 robos y puso 2 tapones. La mejor marca desde que llegó a la NBA en puntos, rebotes y robos.

Ya se le compara con Larry Bird

El partido de Hugo, además de ser el mejor de su carrera, es prácticamente único en la historia de los Boston Celtics. Solo Larry Bird, el que quizás sea, junto a Bill Russell, el jugador más importante de la franquicia del Este, ha hecho un partido de este nivel y con estas estadísticas como rookie. Hugo avanza a pasos agigantados en la rotación de los Celtics y cada vez es más importante para Mazzulla.

Tenemos una mentalidad ganadora en cada partido Europa Press

Hugo González habló para NBC al acabar el partido: "Tenemos una mentalidad ganadora cada partido. No nos gusta poner excusas". Mientras el madrileño era entrevistado, Nikola Vucevic, pívot de los Boston Celtics y Ron Harper Jr., alero del equipo, se acercaron al jugador para felicitarle por su gran partido. Hugo, además, tuvo que defender a la estrella rival, Giannis Antetokounmpo y le dejó en 38.9% (7/18) en tiros de campo, muy lejos del 64.5% que está promediando el griego este año. Los Celtics continúan con su gran temporada y Hugo parece estar más dentro que nunca de la rotación de una de las franquicias más importantes de la NBA.