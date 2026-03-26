Redacción ElDesmarque Madrid, 26 MAR 2026 - 13:43h.

El jugador esloveno está jugando el mejor baloncesto de su carrera y ha firmado el mejor mes desde que llegó a Los Ángeles Lakers

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Luka Doncic es histórico. El jugador esloveno está al mejor nivel de su carrera y Los Ángeles Lakers se posicionan como candidatos a todo. La estrella de la franquicia angelina volvió a firmar una noche espectacular con 43 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias en la victoria de su equipo frente a los Indiana Pacers (137-130). El base ha firmado un mes de marzo para la historia, y con el triunfo de ayer de los Lakers, los de JJ Reddick acumulan 9 victorias en los últimos 10 partidos y están terceros en la conferencia Oeste, solo superados por los Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs y perseguidos por los Denver Nuggets. Las dudas que habían al principio de temporada con la planificación de la plantilla se han disipado por completo y ahora mismo son el equipo más en forma de la NBA, junto a los dos primeros del Oeste y los Atlanta Hawks de la conferencia Este. Doncic está ante el final de temporada más importante de su trayectoria en la NBA, donde puede ser nombrado MVP y ganar un anillo al lado de LeBron James.

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Luka Doncic está haciendo historia

El de Liubliana ha jugado 9 encuentros en el mes de marzo, 521 minutos en total, y ha metido 517 puntos, promediando 40.9 puntos , 8.9 rebotes y 7.4 asistencias en los últimos ocho partidos. Se ha convertido en el primer jugador en hacer esos números en 6 encuentros seguidos como visitante desde que lo lograra Michael Jordan en 1986. Además, Doncic ha superado a Anthony Davis y Kareem Abdul-Jabbar en el ranking histórico de jugadores de Los Ángeles Lakers con partidos de 40 puntos y ahora mismo es el tercer base con más encuentros con esa cifra en la historia de la NBA. Con el partido de ayer, la estrella de la franquicia angelina, ha llegado a su encuentro número 60 en el que ha metido al menos 40 puntos, igualando así la marca de Larry Bird y Kawhi Leonard juntos. JJ Reddick, entrenador de los Lakers, parece haber desbloqueado la mejor versión de Luka Doncic y están 3º en la conferencia Oeste como candidatos al anillo con tan solo los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous Alexander y los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, ambos rivales directos en la carrera por el MVP de la NBA, por delante.

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Luka Doncic y la carrera por ser el MVP de la NBA

Pese a estar en uno de los mejores momentos de su carrera, Luka Doncic sigue sin ser el favorito para el MVP de la NBA. Según Baskteball-Reference, los favoritos para el galardón son Shai Gilgeous Alexander, Nikola Jokic, el propio Doncic, Victor Wembanyama y el lesionado hasta final de temporada Cade Cunningham. Es cierto que la estrella de Los Ángeles Lakers ha subido varias posiciones en el ranking gracias a este último mes, pero para muchos expertos todavía no es suficiente para ser nombrado como el mejor jugador de la temporada. Michael Wilbon, periodista de ESPN, habló sobre el esloveno y dejó unas declaraciones que se han hecho virales: "Tengo un voto en esto y te diré que está justo... Creo que Jaylen Brown (jugador de los Boston Celtics) es el uno, Shai Gilgeous Alexander el dos y Victor Wembanyama el tres. No me habléis de un tipo que solo juega en una parte de la pista; Luka Doncic" dijo Wilbon. La sensación generalizada es que la prensa de Estados Unidos que cubre la NBA no valora la temporada del esloveno tanto como la de otros jugadores, pero la carrera por el MVP sigue viva y parece ser que se decidirá en los últimos encuentros.