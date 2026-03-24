Redacción ElDesmarque Madrid, 24 MAR 2026 - 10:31h.

El jugador de los Golden State Warriors tuvo que ser retirado en camilla y con la rodilla inmovilizada

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El partido entre los Golden State Warriors y los Dallas Mavericks dejó una imagen espeluznante. Moses Moody, escolta del equipo californiano, se lesionó de la rodilla intentando hacer un mate. El duelo clave por una plaza en el play-in de la Conferencia Oeste se decidió en la prórroga (137-131), pero fue un encuentro muy igualado y con tensión hasta el final. Moody estaba siendo uno de los protagonistas de la noche. El escolta, antes de lesionarse, llevaba 23 puntos y estaba ayudando a su equipo a ganar el partido, pero a falta de poco más de un minuto para el final del tiempo extra, lo que parecía un contraataque sencillo para sentenciar el resultado acabó convirtiéndose en una de las imágenes más escalofriantes de la temporada en la NBA. El jugador nacido en Arkansas fue a realizar un mate y en el momento del salto su rodilla izquierda falló. El escolta se fue en camilla y la reacción de Stephen Curry y del banquillo de los Warriors se ha hecho viral.

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La jugada de la lesión de Moses Moody y la reacción de Stephen Curry

Moses Moody le robó el balón a un jugador de los Dallas Mavericks en una acción decisiva que iba a ampliar la ventaja de los Golden State Warriors en el marcador. El escolta salió directo hacia la canasta en una acción clara para cerrar el partido con un mate, sin embargo, en el momento del salto su rodilla izquierda cedió de forma repentina. El jugador perdió el control en el aire y cayó al suelo sujetándose inmediatamente la zona afectada. Los servicios médicos, conscientes de la gravedad de lo ocurrido, entraron rápidamente a la pista para atender a Moody. La repetición mostró una de las peores pesadillas para un jugador de la NBA: una rodilla completamente dislocada. El escolta no pudo incorporarse por su propio pie y tuvo que ser retirado en camilla, con la rodilla inmovilizada y visiblemente dolorido. En el banquillo de los Warriors, la preocupación era evidente y Stephen Curry y Brandin Podziemski evitaron incluso mirar las repeticiones.

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Moses Moody salió del pabellón en silla de ruedas

Moses Moody fue atendido por los médicos del equipo californiano en el vestuario justo después de lesionarse, pero todavía no se conoce el alcance exacto de la lesión. Al acabar el encuentro fue visto saliendo del pabellón en silla de ruedas con aparatoso vendaje en su rodilla izquierda así que todo apunta a que el escolta de los Golden State Warriors estará apartado de las canchas durante varios meses. Steve Kerr, entrenador de los Warriors, habló sobre la lesión en la rueda de prensa al acabar el partido: "Mo (Moses Moody) es un gran ser humano y un gran compañero... y hoy estuvo brillante, por cierto. Jugó muy bien" dijo el técnico. "No sabemos lo que es, pero no tiene buena pinta... esperemos que sea el mejor escenario posible" concluyó.