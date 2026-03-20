Basketball Classics aterriza hoy en consolas: baloncesto retro para la nueva generación

Gustavo Maeso 20 MAR 2026 - 16:14h.

El juego original de Namo Gamo da el salto desde PC a PlayStation, Xbox y Nintendo con precio reducido de lanzamiento

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Basketball Classics, el título de baloncesto arcade estilo retro de Namo Gamo lanzado originalmente en Steam en 2019, ya está disponible en consolas con un descuento de lanzamiento del 10%. La propuesta llega a PlayStation 4 y PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S, Nintendo Switch y también a Switch 2, según la información compartida por Acclaim y el propio estudio.

Acclaim y Namo Gamo quieren que más jugadores conozcan el primer paso de esta saga antes de que Super Basketball Classics, la nueva entrega protagonizada por los Harlem Globetrotters, llegue más adelante este año a consolas y Pc a través de Steam. Una divertida forma de entender el baloncesto virtual y que bebe directamente de la era de los 8 y 16 bits.

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Un mate al pasado con ritmo de recreativa

Namo Gamo define a Basketball Classics como una experiencia inspirada por el “pick-up-and-play” de referentes históricos como Tecmo Super Bowl, con partidos rápidos, perspectiva lateral y un esquema de tres botones pensado para que cualquiera pueda entrar a jugar en segundos. Esa sencillez, sin embargo, no renuncia al espectáculo: mates violentos, pases precisos y jugadas de impulso forman parte de una fórmula que abraza el exceso arcade con orgullo.

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Y ahí reside buena parte de su atractivo. En un mercado repleto de experiencias deportivas que compiten por el realismo, Basketball Classics se mueve en la dirección contraria. Nosotros lo leemos como una reivindicación del videojuego deportivo directo, físico y festivo; uno de esos títulos que parecen diseñados para compartir sofá, picarse con un amigo y encadenar “una partida más” sin pensar demasiado en menús, licencias o sistemas complejos. Esa identidad retro no se queda en lo visual: también se nota en el ritmo, en la contundencia de las animaciones y en esa sensación de estar siempre a una posesión de una jugada absurda y memorable.

Salto a consolas

Hasta ahora, Basketball Classics había construido su pequeño culto en PC. El desembarco en consolas abre una puerta importante para un juego que, por concepto, parece especialmente cómodo en salón y mando en mano. El estudio Namo Gamo, formado por dos personas, llevaba tiempo trabajando para llevar esta versión al ecosistema doméstico, y su cofundador David Pilkington lo ha presentado como un sueño de infancia que culmina tras casi una década de trabajo.

Cuando un estudio tan pequeño consigue colocar su obra en todas las plataformas relevantes, lo que vemos no es solo una ampliación comercial, sino la validación de una idea de diseño muy concreta. Namo Gamo ha apostado por una visión clásica del baloncesto videojueguil, y Acclaim la ha convertido en una de las piezas visibles de su nueva etapa como editora. La compañía, histórica en la industria desde 1987 y conocida por haber llevado franquicias tan populares como Mortal Kombat, Turok o NBA Jam a consolas domésticas, regresó en 2025 con un nuevo enfoque centrado en apoyar a estudios independientes y en combinar IP original con la recuperación de su herencia de marca.

Más que nostalgia

Más de 175 equipos repartidos a través de distintas décadas, más de 1.000 jugadores con atributos individualizados, modo historia para un jugador con desbloqueo de equipos secretos y multijugador local. Es decir, detrás de esa apariencia de recreativa hay una base de contenido bastante más amplia de lo que su envoltorio pixelado podría sugerir en un primer vistazo.

El otro gran anuncio está en el futuro inmediato de la franquicia. La semana pasada, durante el MIX x Kinda Funny Spring Game Showcase celebrado en el marco de la GDC, Acclaim presentó Super Basketball Classics Featuring the World-Famous Harlem Globetrotters, una continuación que aprovechará el tono arcade de la serie para incorporar la teatralidad, el humor y el espectáculo de una de las marcas más icónicas del baloncesto mundial. La ficha oficial en Steam ya está activa y confirma su lanzamiento futuro, mientras que la propia organización Harlem Globetrotters ha respaldado públicamente el anuncio.

Para quienes crecieron con el baloncesto arcade de los 90, aquí hay un gran homenaje. Para quienes lleguen nuevos, hay una puerta de entrada amable, rápida y muy consciente de lo que quiere ser. Basketball Classics sirve de calentamiento retro para que Super Basketball Classics llegue más adelante este 2026.