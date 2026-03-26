Redacción ElDesmarque Madrid, 26 MAR 2026 - 12:00h.

El actual entrenador de los Brooklyn Nets ha enseñado el anillo de campeón de la NBA que consiguió en 2016 con los Cleveland Cavaliers

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La experiencia de ser campeón de la NBA es algo que pocas personalidades del baloncesto español han podido disfrutar y Jordi Fernández es una de ellas. El actual entrenador de los Brooklyn Nets logró ganar el anillo en 2016 cuando era asistente en el desarrollo de jugadores para los Cleveland Cavaliers dentro del cuerpo técnico de Mike Brown. El catalán formó parte de la mejor remontada de la historia de la NBA, cuando LeBron James, con un tapón espectacular a Iguodala y Kyrie Irving, con un triple decisivo en el último minuto del partido, le dieron la vuelta a un 3-1 a favor de los Golden State Warriors. En una entrevista para Drafteados, el de Badalona ha enseñado el anillo que le dan a los ganadores de la NBA y la cantidad de detalles que tiene es llamativa. Actualmente, Fernández está envuelto en un proceso de reconstrucción de los Brooklyn Nets, que apostaron por él en 2024 y le han dado las riendas para liderar una de las franquicias con más posibilidades a futuro en el Draft de la NBA.

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¿Cómo es un anillo de campeón de la NBA?

Jordi Fernández ha enseñado su anillo de campeón de la NBA en una entrevista para el canal de Youtube de Drafteados y el técnico español ha hablado de todos y cada uno de los detalles de la joya: "El anillo tiene historia. En uno de los lados pone mi apellido, Fernández. 2016, que es el año en el que se ganó, pero dice 216 que es el código de teléfono de Cleveland, en la parte de arriba hay 100 diamantes por 100 victorias de playoffs, alrededor están los números de los jugadores que ganaron y en el otro lado está el estado de Ohio" dijo el catalán. "Al lado del 2016, el número de diamantes que hay son los años que el propietario de la franquicia estuvo al mando y hay un puente con un número 50, que significa 'fifty years under the bridge' (cincuenta años debajo del puente), los años que hacía que Cleveland no ganaba un campeonato" declaró el entrenador. "Lo mejor para mí es la serie" confesó el técnico haciendo referencia a que la histórica remontada liderada por LeBron James en las finales de esa temporada frente a los Golden State Warriors (4-3) también estaba reflejada en el anillo.

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Jordi Fernández estrena un documental sobre su viaje hasta los Brooklyn Nets

El entrenador de la franquicia de Nueva York estrena un documental sobre su trayectoria desde su lugar de nacimiento, Badalona, hasta Brooklyn, donde está teniendo su primera experiencia como entrenador principal en un equipo de la NBA. Jordi Fernández empezó como técnico en el Club Bàsquet l'Hospitalet en LEB Plata para después irse a entrenar fuera de España a un campamento de verano que ofrecía la Universidad de Oklahoma. En 2009 comienza su andadura en la NBA cuando Mike Brown, el entonces entrenador de los Clevenland Cavaliers le da una oportunidad como asistente en el desarrollo de jugadores. En 2016 gana el anillo y desde aquel momento el catalán no ha parado de crecer dentro de la liga. Entrenador asistente en los Denver Nuggets de Nikola Jokic, técnico de la Selección de Canadá donde consiguió ganar la medalla de bronce venciendo a Estados Unidos y en 2024 fue nombrado entrenador principal de los Brooklyn Nets, convirtiéndose en el primer español de la historia en dirigir un equipo NBA.