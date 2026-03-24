David Torres 24 MAR 2026 - 22:53h.

Valencia Basket y el Roig Arena tumban a Olympiakos

Valencia Basket vuelve a la senda de la victoria vence al Covirán Granada en el Roig Arena (107-91)

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ValenciaValencia Basket ganó con sufrimiento, sobre la bocina, pero con todo merecimiento al Olympiakos Piraeus en el Roig Arena por 85-84. Pese al arbitraje, los de Pedro Martínez supieron sobreponerse a las dificultades. Dos tiros libres transformados por Sergio De Larrea y una canasta fallada por el conjunto heleno hicieron justicia y que el Pabellón se cayera con la emoción. El Valencia Basket sigue soñando en la máxima competición continental tras dar la vuelta a un electrónico en el que estuvo siempre por debajo. Sin embargo, los valencianos supieron apretar los dientes, impedir que el arbitraje no les descentrara y sumar un triunfo que vale oro porque fue contra un rival con el que había perdido las ocho veces anteriores y que, además, contó con la aquiescencia de los jueces.

Sumar un triunfo le asegura ya virtualmente disputar, al menos, el 'play in', los cruces de repesca para decidir los últimos dos equipos que jugarán los cuartos de final de esta Euroliga, y poder pensar en la clasificación directa. Y lo ha hecho tras dolar a uno de los presupuestos más altos de la competición y más en forma, pues el equipo de Georgios Bartzokas llegaba tras haber ganado seis de sus últimos ocho encuentros

Evan Fournier tuvo la última bola para ganar el partido, pero su tiro tocó el aro y se salió. Se hacía justicia en el Roig Arena, que estallaba de júbilo. Al final, los dos tiros libres a falta de 2,9 segundos del joven Sergio De Larrea, que tuvo que salir frío del banquillo por la lesión del dominicano Jean Montero, valían su peso en oro.

Valencia Basket, que sólo ganó el primer cuarto (25-23) supo luchar contra todo, al 42-50 al descanso en contra, a los 13 libres a favor de los griegos por ninguno a favor de los locales y a la presión, pero ganó.

Valencia Basket supo sufrir y acabó dando la vuelta al Roig Arena

Tal fue la intensidad del partido y lo disputado del mismo que el equipo terminó dando la vuelta al Roig Arena para celebrar que se habían llevado un triunfo épico.

Ficha técnica

85.- Valencia Basket (25+17+20+18): Thompson (6), Badio (15), Puerto (5), Pradilla (6), Sako (10) -cinco titular- De Larrea (3), Montero (13), Moore (7), Taylor (3), Key (12), Costello (-) y Reuvers (5).

84.- Olympiacos (23+27+14+15): Walkup (6), Dorsey (6), Papanikolau (-), Vezenkov (17), Milutinov (5) -cinco titular- Ntikilina (4), Ward (15), Morris (-), Peters (10), Jones (9), Fournier (12).