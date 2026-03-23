David Torres 23 MAR 2026 - 14:23h.

Valencia Basket vuelve a la senda de la victoria vence al Covirán Granada en el Roig Arena (107-91)

Valencia Basket cuenta con el Roig Arena para la titánica tarea de intentar tumbar al Olympiacos Piraeus

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ValenciaEl Valencia Basket recibe este martes en el Roig Arena al potente Olympiacos con el objetivo de cortar su racha de dos derrotas seguidas y sumar un triunfo que le asegura ya virtualmente disputar, al menos, el 'play in', los cruces de repesca para decidir los últimos dos equipos que jugarán los cuartos de final de esta Euroliga, y poder pensar en la clasificación directa.

El Olympiacos Piraeus se ha consolidado en la segunda posición del torneo con un balance de 22-11 tras sumar seis victorias en sus últimos ocho partidos. Y sus dos únicas derrotas en ese lapso han sido por un punto en la cancha del AS Monaco y tras dos prórrogas en la pista del Zalgiris Kaunas. Y afronta este partido sin haber tenido que competir este fin de semana al tener descanso en su competición doméstica y con el partido del Roig Arena como su única cita de la semana al haber disputado ya de manera adelantada su partido de la jornada 34 (en el que se impuso en la pista del Paris Basketball por 87-104). Tras recuperar la pasada semana a Vezenkov y Walkup, el equipo rojiblanco tiene a su extensa plantilla disponible a excepción de los lesionados de larga duración Keenan Evans y Moustapha Fall.

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¿Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Olympiacos Pireo?

El primer equipo masculino de Valencia Basket disputa su tercer partido consecutivo en casa para afrontar un reto que no ha sido capaz de conseguir hasta ahora, vencer al Olympiacos Piraeus como local en la primera visita del conjunto griego al Roig Arena (martes 24, 20:30h, Movistar+ Plus) en un encuentro correspondiente a la jornada 33 de la EuroLeague. El equipo taronja contará con el calor de su público en una de las grandes noches europeas que nos quedan por delante este curso para luchar juntos y tratar de poner fin a nuestra histórica racha negativa ante este rival en casa, contra el que ha perdido en sus ocho enfrentamientos anteriores en Valencia. En una noche en la que el conjunto griego iguala al ASVEL como el equipo contra el que más veces nos hemos medido en competiciones europeas, el capitán Josep Puerto puede jugar su partido 115 en la EuroLeague con la camiseta taronja, lo que le convertiría en el jugador con más partidos disputados en la máxima competición continental con nuestro equipo. En un apasionante duelo entre dos de los mejores ataques de la competición, los hombres de Pedro Martínez necesitarán controlar a la mejor pareja interior del torneo (la que forman Vezenkov y Milutinov) y la anotación de los talentosos jugadores exteriores del conjunto rojiblanco para intentar proteger por primera vez su pista ante este oponente. En la primera vuelta, remontada en el último cuarto y victoria taronja por 92-99 para poner el 5-12 favorable a los griegos en el histórico de enfrentamientos. El equipo taronja está pendiente de la evolución física de los tres jugadores que estuvieron ausentes por problemas físicos en el partido del domingo ante Covirán Granada: Jean Montero, Kameron Taylor y Xabi López-Arostegui. Valencia Basket comienza esta jornada en la cuarta posición de la EuroLeague con un balance de 20-12.