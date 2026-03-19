eldesmarque.com 19 MAR 2026 - 20:15h.

El segundo cuarto condena al Valencia Basket en Tenerife (89-71)

La tela de araña defensiva del Barcelona enredó este jueves al Valencia Basket

Compartir







La tela de araña defensiva del Barcelona enredó este jueves al Valencia Basket hasta cambiar por completo su manera habitual de jugar y permitió al equipo de Xavi Pascual, gracias a un triple final de Will Clyburn, sumar un triunfo con el que cortó su racha de cuatro derrotas seguidas en la Euroliga y mejorar sus opciones de clasificarse para la siguiente fase.

Los locales, que afrontaron el duelo tras dos derrotas seguidas, consiguieron llegar al final por delante pese a jugarse el choque a un ritmo que les es ajeno, a no dominar el rebote y a su mal porcentaje de tres, pero dos pérdidas de balón le costaron el partido. No obstante, sus 20 triunfos le mantienen entre los seis primeros con dos más que el Barça.

Trató de inicio Xavi Pascual de hacer de la necesidad virtud y montó un quinteto inicial con cuatro pequeños que despistó unos minutos al Valencia Basket, especialmente la presencia de un concentrado Joel Parra como 'cuatro' abierto. Eso sí, apenas había pasado un minuto y medio y el Barça, que llegaba sin Toko Shengelia y sin Nico Laprovittola, sumó un nuevo problema físico, en este caso de Jan Vesely.

La tela de araña defensiva del Barcelona enredó este jueves al Valencia Basket hasta cambiar por completo su manera habitual de jugar

Antes las dudas, los 'taronja', como casi siempre, optaron por tratar de correr y ponerse en las manos del motivado Montero. Pero no fue suficiente ni para ganar el cuarto, que inclinó del lado visitante el atinado argentino Juani Marco con un par de triples, ni para cambiar el ritmo del juego, que seguía lento y por tanto más cercano a los intereses del Barça (15-18, m.10).

Con Vesely ya de nuevo en la pista y un puñado de tiros abiertos, el equipo catalán llevó su renta más allá de la decena de puntos y Pedro Martínez torció el gesto. Will Clyburn asumió la responsabilidad en el ataque visitante y tuvieron que aparecer Papi Badio y Braxton Key en los locales para aumentar el rigor defensivo.

Así lograron los locales que no se le escapara su rival pese a su falta de puntería desde la línea de 6,75, desde la que falló 12 de sus primeros 15 intentos, y desde la de tiros libres, desde la que solo anotó 2 de los primeros 8.

En cambio, su acierto cerca de la canasta, 11 de 15 en la primera parte, le permitió recortar su desventaja. Una gran defensa de Puerto sobre Clyburn y un triple del capitán valenciano sobre la bocina ajustaron marcador y sensaciones al descanso (33-35, m.20).

Apenas tardó un minuto y medio el Valencia para sellar su remontada con un triple de Darius Thompson y poner a prueba la fortaleza mental del Barça. El encuentro entró en un intercambio de canastas en el que los visitantes, contra pronóstico, se movieron inicialmente con cierta soltura con los tiros lejanos de Vesely.

El porcentaje de triples del Valencia mejoró algo pero no mucho. La paciencia que tuvieron sus jugadores para empezar a deshacer la tela de araña defensiva de su rival no siempre estuvo acompañada por buenas finalizaciones (52-53, m.30). Además, el control del rebote seguía siendo azulgrana.

Un celebrado doble acierto desde la línea de tiros libres de Neal Sako, el peor 'taronja' en esa faceta, pareció lanzar al Valencia, pero el Barça mantuvo la calma y el control del ritmo pese a verse por debajo en el marcador y empezar a fallar tiros.

Otra acción de Sako alimentó al Valencia desde cerca del aro, pero Vesely seguía haciendo lo mismo desde lejos con el casillero de los suyos y el choque entró en sus dos últimos minutos con todo por decidir (60-59, m.39).

A falta de un minuto, con uno arriba y el balón, Montero perdió la posesión. Falló Punter el triple, pero un buen rebote del muy eficiente Parra le dio a su equipo una segunda opción y Clyburn anotó de tres. Quedaban 25 segundos y el Barça acariciaba el triunfo.

Volvió a atacar el Valencia y nuevamente perdió el balón, en esa ocasión Matt Costello, y con esa posesión se fueron sus últimas opciones de triunfo porque Clyburn sentenció desde la línea de tiros libres.

- Ficha técnica:

62.- Valencia Basket (15+18+19+10): Thompson (7), Badio (-), Puerto (8), Pradilla (8), Reuvers (3) -cinco titular- De Larrea (-), Montero (11), Moore (8), Key (5), Costello (-) y Sako (12).

66.- Barcelona (18+17+18+13): Satoransky (3), Punter (3), Cale (3), Parra (14) y Vesely (11) -cinco titular- Marcos (6), Norris (4), Brizuela (7), Hernangómez (2), Fall (-) y Clyburn (13).

Árbitros: Belosevic (SER), Difallah (FRA) y Petek (SLO). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima segunda jornada de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 13.558 espectadores.