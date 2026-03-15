David Torres 15 MAR 2026 - 13:38h.

Los canarios infringen la sexta derrota del curso a los valencianos

Valencia Basket repite como visitante en la exigente pista de La Laguna Tenerife

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La Laguna Tenerife superó al Valencia Basket por 89-71 en un partido brillante de los tinerfeños que lograron sacar de la pista a un equipo levantino que acusó en exceso su falta de acierto en ataque y sumó su sexta derrota del curso.

Valencia Basket cayó en su visita a la pista de La Laguna Tenerife por 89-71 en un partido donde pudo responder durante la mayor parte del primer cuarto al acierto exterior del equipo aurinegro con puntos en la pintura pero donde fue sobrepasado por el acierto en los triples del equipo local entre el final del primer acto y el inicio del segundo (los laguneros anotaron once lanzamientos exteriores en los primeros catorce minutos) para un parcial que acabó siendo de 24-2 para irnos con veinte de desventaja al descanso.

Salió bien tras el intermedio el conjunto valenciano para conseguir un parcial que le acercaba a doce puntos, pero el equipo local llevó al partido a su ritmo y atacó con paciencia con la tranquilidad de la diferencia en el marcador para no permitir al Valencia Basket ni encontrar su ritmo ni acercarse en el marcador a una distancia menor que esos doce puntos. De hecho, con más triples colocó una nueva máxima desventaja poco antes del final del partido para no permitir al equipo taronja ni acercarse en el marcador.

Concentración ante las adversidades y acierto cuando el rival te permite lanzar fueron dos argumentos claves para sumar la victoria local y, si a ello se le une un rival que no logró anotar con facilidad y cuando tenía tiros cómodos no acertaba, los locales no desaprovecharon la ocasión para dominar con claridad y sumar su decimotercera victoria liguera.

Ficha técnica:

La Laguna Tenerife 89 (25+23+16+25). Huertas (5), Fernández (10), Giedriatis (12), Doornekamp (11), Guerra (9) -inicial-, Fitipaldo (5), Scrubb (16), Van Beck (14), Alderete (-), Abromaitis (5), Sangare (2) y Bordón (-).

Valencia Basket 71 (20+8+20+23). Montero (8), Badio (7), López Arostegui (2), Reuvers (7), Pradilla (17) -inicial-, Puerto (10), De Larrea (4), Costello (8), Sako (2), Key (2) y Moore (4).

Árbitros: Pérez Pizarro, Oyón y Fernández.

Incidencias: Partido disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín, ante unos cuatro mil quinientos espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del padre de Gio Shermadini.