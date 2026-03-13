David Torres 13 MAR 2026 - 17:40h.

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El Valencia Basket visita este sábado al La Laguna Tenerife en busca de un triunfo que abra ya una distancia definitiva con el equipo canario de cara al tramo final de la fase regular de la Liga Endesa.

Tras obtener la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones, La Laguna Tenerife recibe este sábado a un potente Valencia Basket que ocupa el segundo puesto en la clasificación de la Liga Endesa. El conjunto 'taronja' ha viajado directo este viernes desde Madrid, donde el jueves en la Euroliga cayó derrotado por el conjunto madridista 96-79.

¿Cómo y dónde ver La Laguna Tenerife - Valencia Basket?

El primer equipo masculino de Valencia Basket afronta su segunda salida de la semana para visitar la exigente pista de La Laguna Tenerife (sábado 14, 20:00h, Santiago Martín, DAZN) en un encuentro de la jornada 22 de la Liga Endesa. Tras comenzar su tour con una derrota en la pista del mejor equipo local de la EuroLeague, el conjunto taronja tratará de recuperar sus sensaciones ofensivas en un choque entre dos equipos con dos planteamientos de ritmo muy diferentes pero que tienen en común una alta eficacia de sus ataques. De hecho, son dos de los equipos que más parte de sus puntos consiguen desde el lanzamiento de tres puntos, por lo que el acierto desde detrás del arco apunta a ser una de las claves del choque. Aunque tiene una buena racha de triunfos consecutivos ante este rival, acrecentada con el triunfo en la primera vuelta por 96-79, Valencia Basket ha perdido en tres de sus últimas siete visitas a esta cancha, que siempre es complicada. La expedición taronja ha desplazado a Tenerife a los mismos 14 jugadores que en el partido del jueves, con la única ausencia del alero Kameron Taylor, que se perderá su tercer partido consecutivo por una lesión muscular en la pierna derecha. Valencia Basket comienza esta jornada desde la segunda posición de la Liga Endesa con un balance de 16-5.