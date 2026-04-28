Celia Pérez 28 ABR 2026 - 14:25h.

El candidato preferido por el presidente blanco para coger las riendas del primer equipo

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Mucho se va a hablar de la terna de candidatos para coger el banquillo del Real Madrid. O no, porque todo dependerá del tiempo que Florentino Pérez estime oportuno para anunciar al que será el sustituto de Álvaro Arbeloa al frente de la primera plantilla. Por muchos nombres que salgan a escena, el dirigente blanco parece que tiene claro que José Mourinho es el favorito para el cargo.

Así lo asegura The Athletic, que señala que Florentino Pérez tiene en la figura del luso a su principal candidato para tomar las riendas del Real Madrid tras una temporada con muchas sombras. El presidente blanco es el principal defensor para la vuelta de Mourinho al Santiago Bernabéu, aunque alguna voces dentro del club se oponen a su vuelta.

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En este sentido, parece que Florentino Pérez está decidido a ser el quién tome la decisión de elegir al sustituto de Arbeloa. Esta vez sería el presidente blanco, el que sin asesoramiento, como ocurrió en el caso de Xabi Alonso con José Ángel Sánchez, se encargará de encontrar al candidato idóneo para hacerse cargo del primer equipo blanco.

Florentino Pérez quiere reconstruir un proyecto que se encuentra en declive, y tras una segunda temporada consecutiva sin ganar un título importante como LALIGA, la Champions League o la Copa del Rey, está dispuesto a dar un giro a la situación con la vuelta de José Mourinho.

Para el banquillo blanco, el Real Madrid está sondeando varios nombres con características concretas y sobre todo con la capacidad de gestionar un vestuario como son Pochettino o Scaloni, pero lo cierto que el nombre de Mourinho gana enteros para el presidente blanco por encima de sus rivales. El portugués fichó por el Benfica en septiembre y tiene contrato hasta junio de 2027. Sin embargo, el acuerdo incluye una cláusula de unos tres millones de euros que permite a cualquiera de las partes rescindir el contrato hasta 10 días después del último partido de esta temporada.