Jorge Morán 20 ABR 2026 - 16:20h.

El portugués ha vuelto a sonar con fuerza para volver al club blanco

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El Real Madrid pasa por uno de sus peores momentos deportivos. De nuevo sin títulos, el club blanco necesita de una figura que pueda guiar al equipo a los éxitos. Con el proyecto de Xabi Alonso ya terminado y el nombre de Arbeloa con más dudas que elogios, de nuevo vuelve a aparecer la figura de José Mourinho para reconducir al equipo.

Una información sacada de ElDesmarket, en dónde no cerraron las puertas a que vuelva el portugués. "Yo creo que es un regreso complicado, pero no imposible. Sí que hay esa sensación dentro del club de descontrol, de que no hay voces cantantes, líderes... Mourinho sí que refleja muy bien esa figura, con sus pros y sus contras. Mourinho dejó buen sabor de boca en la directiva porque cambió un poco la dinámica·, explicó un Jorge Picón que cree que hay otros nombres por delante.

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"Está tanteando la situación, ver que opciones hay, las condiciones... y a partir tomar decisiones. Hay que recordar que Arbeloa sigue en el puesto y que todavía no está entre los descartes. Todavía se ha descartado que Arbeloa sigua en el banquillo", zanjó.

El madridismo opina de la vuelta de José Mourinho

Ante esta posibilidad, en ElDesmarque hemos estado en el Bernabéu para conocer de primera mano como es la opinión de los hinchas blancos. "Me gustaría que regresara" o "gran entrenador" fueron algunas de las primeras respuestas que recibimos.

Pero sin duda, lo que muchos recuerdan del técnico portugués es como logró recuperar un gen competitivo que ahora mismo no se encuentra en el Real Madrid. "Mourinho tenía huevos", "por lo menos puso orden", decían dos aficionados. "Que ponga garra, lo que no tenemos desde hace mucho tiempo", señalaba otro como el principal problema del cuadro blanco. "Tiene mucho temperamento. Cuando estaba él, el Real Madrid revivió", destacó otro.

Aunque la figura de Mourinho está muy bien recordada en el club blanco, hay un nombre con el que siguen soñando por Chamartín. "Me gusta más Klopp, es la solución a todos los problemas del Real Madrid", destacaró.