Saray Calzada 20 ABR 2026 - 10:48h.

Álvaro Arbeloa habló en la previa contra el Alavés tras la eliminación de Champions

La planificación deportiva del Real Madrid 26/27 sin revolución, el futuro entrenador y dos fichajes

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El Real Madrid vuelve a escena tras la eliminación de la Champions. El equipo blanco vuelve a jugar un partido de LALIGA tras caer ante el Bayern por el parón el pasado fin de semana debido a la celebración de final de la Copa del Rey. Álvaro Arbeloa ha comparecido ante los medios tras quedar el equipo prácticamente sin opciones de pelear por un título. En lo único en lo que tienen opciones matemáticas es en la competición liguera. Están a nueve puntos del FC Barcelona y tendrían que ganarlo todo y que el Barça fallara varios partidos para meterse en la lucha.

A pesar de no tener muchas opciones a título, Arbeloa venía con muchos temas encima de la mesa, entre ellas, su continuidad en el club. "Es una decisión que a mí no me compete. No me preocupa nada mi futuro. Me preocupan estos siete partidos y en especial el de mañana". "Digo lo mismo. Son decisiones del club. Yo tengo comunicación directa todas las semanas con el club y tengo una grandísima relación, pero el único futuro que me preocupa es el de mañana. Son siete partidos más importantes de lo que pueda parecer. Lo tenemos que demostrar mañana".

El club blanco ya ha sumado dos temporadas sin ganar nada. "Dos temporadas sin ganar nada... El Madrid es el club donde más veces las cosas salen bien. Hay momentos donde las cosas no salen, pero la mentalidad de este club es mirar siempre al futuro. En el Madrid no vale perder, pero tampoco ganar, porque sabemos la exigencia que tiene este club y hay que mirar siempre al futuro para ganar. Tenemos que ganar los siete partidos que quedan".

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Álvaro Arbeloa habló sobre si encuentra alguna explicación a esto. "Alguna encontraríamos y es fácil de ver a vista de muchos. En relación a nuestro desempeño seguro que tenemos margen de mejora en la Liga estos años. Estos meses creo que hemos rendido mejor en las grandes citas que con rivales de menos identidad. Si hablamos de estos tres meses, tenemos mucho margen. Pero también hemos vivido circunstancias como ante el Girona que hace que para el Madrid sea más fácil ganar un Champions que una Liga".

Algunos madridistas ven una falta de liderazgo en el vestuario y que no hay jugadores que tiren del carro en momentos puntuales. "Tenemos líderes. Es una plantilla muy muy joven si la comparas con otras que han sido campeonas de Europa. Hay muchos jugadores a los que queremos exigir mucho demasiado pronto. Pero tenemos muchos líderes, como Carvajal, Alaba, Militao, Valverde, Bellingham, Mbappé, Vinicius... Pero también hay muchos jugadores jóvenes y este no es un club de adaptación fácil".

Arbeloa y el estado de Camavinga tras quedar señalado

Al entrenador le preguntaron por Camavinga, uno de los jugadores más señalados de la eliminación de Champions, y por cómo se encontraba. "Está dolido, como todos. Fue una acción a todas luces un error del árbitro grave. Está claro que no sabía que no tenía una tarjeta, me parece que es un error muy grave. Y aun no teniendo tarjeta es condicionar mucho a un jugador en un partido así. Camavinga está dolido porque sabe la importancia que tiene la Champions en el Madrid. Cuenta con mi confianza y la del club, el cariño de la afición y ojalá pueda estar aquí muchos años más".

Se ha hablado en la previa de que el Bernabéu prepara un recibimiento hostil para el equipo tras quedarse un año más sin ganar nada. "No me preocupa, creo que la gente está con el equipo y tenemos que demostrar que queremos ganar. Mañana tendremos que mostrar ambición como han hecho en los grandes partidos, es una asignatura que tenemos que seguir mejorando".