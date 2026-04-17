El Big Data refleja la involución del Real Madrid en Champions: la diferencia brutal entre la presión con Xabi Alonso y Arbeloa

Álvaro Arbeloa ha empeorado los datos de presión de Xabi Alonso en Champions League

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La eliminación del Real Madrid en la Champions League ha dejado a varios señalados dentro del club. Mirando a los nombres propios del último encuentro, a todo el mundo le viene a la cabeza el nombre de Eduardo Camavinga, por su expulsión, o Andriy Lunin y Alexander-Arnold, señalados en los goles del Bayern de Múnich.

Sin embargo, con la temporada prácticamente acaba, pues en LALIGA están a 9 puntos del FC Barcelona, los aficionados del Real Madrid están buscando los culpables de otro año en blanco más allá del encuentro de vuelta en el Allianz Arena. Es entonces cuando surgen los nombres de algunas de las estrellas, como Kylian Mbappé, Vinicius Jr o el entrenador, Álvaro Arbeloa.

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La labor defensiva ha sido uno de los puntos más señalados. Durante toda la campaña, al equipo blanco se le ha exigido más intensidad y determinación a la hora de presionar. Ocurrió con Xabi Alonso y se ha mantenido con Álvaro Arbeloa.

Desde el Laboratorio de ElDesmarque hemos indagado en las estadísticas de Driblab para ver cuánto de verdad hay en las quejas de la afición y, con los datos en la mano, hay que darle la razón a los seguidos blancos.

El Real Madrid presiona menos con Álvaro Arbeloa que con Xabi Alonso

En los últimos años el fútbol ha cambiado mucho, volviéndose cada vez más táctico y donde la mano del entrenador ha cogido más importancia. El tema de la presión es uno de los que más cruciales en los equipos de éxito, como se ha visto recientemente en el PSG de Luis Enrique -campeón de la última Champions- o el Barça de Flick -cerca de conseguir su segunda liga consecutiva-.

No obstante, esta no es una práctica que se vea en el Real Madrid. Teniendo en cuenta únicamente los datos de Champions League, el equipo blanco registra cifras por debajo de la media en estadísticas defensivas clave como las recuperaciones en campo contrario (11,4 por partido), las recuperaciones peligrosas a menos de 40 metros del área rival (5,86 p.p.), el porcentaje de acciones defensivas altas por encima de 40 metros de la portería propia (41,2%) o el número de pases del equipo rival hasta la pérdida de posesión (16,1%).

Este problema no solo se lleva arrastrando durante toda la temporada, sino que en Champions League incluso se ha incrementado desde la llegada de Álvaro Arbeloa. Volviendo a los datos de Driblab en la Liga de Campeones, se aprecia como el equipo, desde la llegada del técnico de Salamanca por Xabi Alonso, ha registrado peores datos defensivos.

Volviendo a las estadísticas mencionadas anteriormente, ha aumentado el PPAD (número de pases rivales hasta recuperar la pelota), dejando jugar así más a los otros equipos. El porcentaje de acciones defensivas altas ha bajado algo más de un 12%, provocando así que el equipo recupere menos balones en campo contrario y realice menos recuperaciones peligrosas.

En este aspecto, hay dos jugadores que siempre han estado en el punto de mira del madridismo: Kylian Mbappé y Vinicius Jr. Los dos delanteros -y estrellas- del equipo han sido cuestionados por su pasividad en defensa durante toda la temporada.

Mirando de nuevo los datos de Driblab, los dos jugadores están por debajo de la media de atacantes de la Champions League en la presión individual ejercida, un modelo que mide el número de esfuerzos que hace el jugador del equipo defensor al oponente en las últimas tres quintas partes del campo.