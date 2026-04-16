Tiene contrato hasta 2027, pero todo apunta a una salida en verano

Scaloni irrumpe para el banquillo del Real Madrid: los detalles de su posible llegada

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Dani Ceballos está cerca de marcharse del Real Madrid. El centrocampista podría estar viviendo sus últimas semanas con la camiseta blanca, pues todo apunta a un cambio de aires en el próximo mercado de fichajes tras una temporada con muy poco protagonismo, marcada una vez más por las lesiones y siendo una de las últimas opciones de Álvaro Arbeloa para ocupar la medular. De hecho, no ha jugado ni un solo minuto en los dos partidos ante el Bayern.

Según ha informado el periodista Matteo Moretto en el diario Marca, "Dani Ceballos va a dejar el Real Madrid al 99,9 por ciento" y está ante sus "últimos meses" en la casa blanca. Lo cierto es que su nombre está siempre en las quinielas para marcharse cada verano, pero esta vez sí apunta a cambiar de aires de manera definitiva.

Además, el periodista apunta también que Ceballos podría marcharse a Holanda: "Hay un equipo que está muy interesado en Ceballos y ya hay contactos. Y ese equipo es el Ajax. El Ajax quiere a Ceballos", agregó.

La situación de Dani Ceballos en el Real Madrid

Cabe recordar que el andaluz, que cumplirá 30 años en agosto, tiene contrato hasta 2027 con el Real Madrid, pues renovó en verano de 2023 por cuatro años más de manera sorprendente cuando todo apuntaba a una salida debido a su escaso protagonismo. Protagonismo que se ha diluido aún más este curso: sólo suma 810 minutos repartidos entre 22 partidos y sólo ha sido titular en siete ocasiones. Y una vez más, cada vez que tenía la oportunidad de afianzarse en los onces sufría alguna lesión inoportuna.

Sólo dos jugadores de campo del primer equipo han tenido menos minutos que Ceballos esta temporada: Ferland Mendy (348), condicionado por sus continuas lesiones, y David Alaba (407'), que saldrá con total seguridad en verano. Todo invita a pensar, además, que el Real Madrid podría poner facilidades a la salida de un futbolista cuyo sueldo es bastante elevado, algo que ha complicado años atrás su posible regreso al Betis.