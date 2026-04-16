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En vídeo, Manu Carreño atiza al Madrid tras casi dos años en blanco: "Fracaso"
El Madrid está a punto de cerrar su segundo año en blanco
Así era el mundo la última vez que el Real Madrid encadenó dos temporadas consecutivas en blanco
El Real Madrid ha dicho adiós a la Champions tras caer eliminado ante el Bayern de Múnich. El equipo blanco está a punto de despedirse matemáticamente de LALIGA y con esta ya son dos temporadas consecutivas sin ganar títulos importantes. Manu Carreño ha analizado esto en ElDesmarque y critica a los merengues por solo motivarse en los partidos importantes ya que eso solo "conduce al fracaso". Pincha el vídeo para ver sus palabras.