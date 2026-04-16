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En vídeo, Manu Carreño atiza al Madrid tras casi dos años en blanco: "Fracaso"

En vídeo, Manu Carreño atiza al Madrid tras casi dos años en blanco: "Fracaso"
Manu Carreño, en ElDesmarque. ElDesmarque
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El Real Madrid ha dicho adiós a la Champions tras caer eliminado ante el Bayern de Múnich. El equipo blanco está a punto de despedirse matemáticamente de LALIGA y con esta ya son dos temporadas consecutivas sin ganar títulos importantes. Manu Carreño ha analizado esto en ElDesmarque y critica a los merengues por solo motivarse en los partidos importantes ya que eso solo "conduce al fracaso". Pincha el vídeo para ver sus palabras.

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