Diego Páez de Roque 16 ABR 2026 - 13:35h.

La última vez que el Real Madrid encadenó dos temporadas en blanco fue en la 2008/09 y 2009/10

Los candidatos que maneja el Real Madrid como nuevo entrenador

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El Real Madrid dijo adiós a la Champions League tras caer eliminado en el Allianz Arena y con ello se despide de la posibilidad de conseguir un gran título en la temporada 2025/26. Los de Álvaro Arbeloa cayeron hace varios meses en la Copa del Rey contra el Albacete y, en LALIGA están a 9 puntos del Barcelona y con únicamente 7 partidos por delante, una distancia muy complicada de revertir.

Es muy llamativo cuando un equipo como el Real Madrid, uno de los clubes más laureados del mundo, no consigue ganar ninguno de los tres grandes títulos en una temporada. Pero este año es diferente a los anteriores, pues es la segunda temporada consecutiva en la que el equipo blanco no gana ni LALIGA, ni la Champions League ni la Copa del Rey.

Esto es algo tan poco habitual, que la última vez que esto ocurrió fue hace 16 años. En la temporada 2008/09, el Real Madrid fue testigo del dominio del Barça tanto en España como en Europa, pues el conjunto culé consiguió su primer triplete ganando los tres grandes títulos, LALIGA, la Copa del Rey y la Champions League.

Después de aquella campaña, Florentino Pérez realizó uno de los mercados de fichajes más recordados de su trayectoria como presidente del Real Madrid. En el mismo verano, el club blanco incorporó a Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, Xabi Alonso, Raúl Albiol, Álvaro Negredo, Álvaro Arbeloa, Esteban Granero y Ezequiel Garay. Además, también hubieron cambios en el banquillo, poniendo a Manuel Pellegrini al frente del equipo.

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Así era el mundo la última vez que el Real Madrid encadenó dos temporadas en blanco

En estos últimos 16 años, el mundo ha sufrido muchos cambios. Por aquel entonces, el Real Madrid tenía 9 Champions League y en LALIGA todavía jugaban equipos como el Racing de Santander, el Tenerife o el Xerez. Pero el gran hito del fútbol español aquel año fue la conquista del primer Mundial con el gol de Iniesta en la final.

Las actuales estrellas de LALIGA no eran ni siquiera adolescentes. Julián Álvarez y Vinicius Jr tenían 10 años, Mbappé era algo más mayor, con 12, pero lo más sorprendente es el caso de Lamine Yamal, que únicamente tenía 3 años.

En el aspecto político, José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente del Gobierno y la sociedad española seguía sufriendo los efectos de la crisis financiera de 2008, con altas tasas de desempleo. En cuanto al internacional, Barack Obama seguía siendo el presidente de los Estados Unidos y se inauguró el Burj Khalifa en Dubái, arrebatando el título de la estructura más alta del planeta con sus 828 metros.

La tecnología móvil no estaba tan avanzada. La empresa Blackberry lideraba el sector con su característico teclado, aunque Apple comenzaba a despuntar gracias al iPhone 4 y el nacimiento del iPad.

La forma de consumir era totalmente diferente. Netflix acababa de empezar a popularizar su servicio de streaming, pero la mayoría de la gente seguía alquilando o comprando DVDs y Blu-rays. En cuanto a las redes sociales, Instagram ni siquiera existía, pues la aplicación se lanzó a finales del mismo año.

Algunas de las películas más icónicas de los últimos años llegaban a la gran pantalla como la revolucionaria película de James Cameron, Avatar, o el resurgir de las películas de superhéroes como Iron-Man.

En el aspecto musical, cuando todavía no había destacado Bad Bunny o Rosalía, los temas más escuchados eran de Lady Gaga, como Poker Face, o Blacked Eyes Peas con I Gotta Feeling. Además, Justin Bieber publicó su primer gran tema con la canción de Baby.