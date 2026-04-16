Diego Páez de Roque 16 ABR 2026 - 09:09h.

La expulsión de Camavinga condicionó los últimos minutos del partido

El Real Madrid salió sin jugadores españoles por primera vez en la historia de la Champions: "Luego que por qué no van a la Selección"

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El Real Madrid cayó eliminado de la Champions League en el Allianz Arena. Los de Álvaro Arbeloa no fueron capaces de remontar el 1-2 de la ida en el Santiago Bernabéu, aunque estuvieron cerca de lograr la machada. Llegaron a igualar la eliminatoria hasta en tres ocasiones, con el 0-1, 1-2 y 2-3. Sin embargo, todo lo logrado en 85 minutos lo perdieron en los 10 restantes.

Cuando el partido parecía avocado a la prórroga, ocurrió la jugada que condicionó el encuentro. Eduardo Camavinga, ya con tarjeta amarilla por un agarrón claro sobre Musiala, realizó una falta a Harry Kane cortando una salida de balón del Bayern de Múnich.

Sin embargo, la infracción del francés no conllevó la segunda amarilla, ya que no se consideró que cortarse un ataque prometedor, pues el delantero francés estaba de espaldas al campo del Real Madrid.

Fue después de realizar la falta cuando Eduardo Camavinga agarró el balón con las manos, retrasando la reanudación del juego por parte del equipo alemán. Tras dos avisos de Slavko Vincic, el esloveno entonces optó por mostrarle la segunda amarilla y expulsarle en el minuto 85.

La moda de los árbitros actuales que costó la expulsión de Camavinga

Esta jugada, que marcó el final del encuentro entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, fue muy protestada por el Real Madrid, que incluso se negó a hablar con los medios de comunicación tras el partido. Muchos expertos arbitrales opinaron acerca de la acción, siendo muy críticos con Slavko Vincic.

Mr. Asubío, experto arbitral en ElDesmarque, señaló el gesto por el que muchos aficionados y periodistas alucinaron, y es que el colegiado no pareció darse cuenta de que Camavinga ya tenía una tarjeta amarilla.

"La segunda amarilla a Camavinga no es por la falta. Lo es por llevarse el balón, lentificando la puesta en juego del balón. Lo que no debe suceder es, que a este nivel, le muestre la segunda amarilla y sean los jugadores del Bayern los que le avisen".

Además, Mr. Asubío dio la clave de por qué le ocurrió esto al colegiado esloveno. "La "moda" de los árbitros de élite de no anotar las tarjetas y cantárselas al cuarto y asistentes vía pinganillo, tiene consecuencias", escribió en su cuenta de X. "No es tan fácil retenerlas y memorizarlas como se hizo toda la santa vida al anotarlas en la chuleta y así poder memorizarlas mejor", añadió.

En cuanto a la segunda amarilla, Mr. Asubío explicó que "si Vincic ya le advirtió anteriormente que dejase de hacer lo de llevarse el balón, que no era la primera vez que lo hacía y teniendo amarilla previa, se la juega". Es más, mostró un apartado del reglamento en el que mencionan que los árbitros amonestarán a aquellos jugadores que retrasen la reanudación del juego cuando lancen el balón lejos, lo retengan y lo lleven consigo.